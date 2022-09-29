Ruslar akın etmişti! Antalya'da kiralık ev kalmadı: Çok zor ve vahim bir durumdayız

Rusya'da kısmi askeri seferberlik kararı alınması sonrasında Rus vatandaşları Türkiye'de Antalya'ya akın etmişti. Antalya'da Rusların daha çok 2-3 aylık evler kiraladığı belirtildi. Antalya'ya göçlerden ve öğrenci durumlarından dolayı kiralık ev kalmadığını ifade eden Antalya Emlakçılar Oto Galericiler ve İş Takipçiler Odası Başkanı İsmail Çağlar, "Çok zor ve vahim bir durumdayız" dedi.

2-3 AYLIK EV ARIYORLAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile devam eden savaşta seferberlik kararı almasının ardından ülkeden kaçmak isteyen Rusların en çok tercih ettiği kentlerin başında Antalya geliyor.

Antalya'ya gelen Rus vatandaşları, normalleşme adımları karşısında geri dönmek için daha çok 2-3 aylık kiralık ev arıyorlar. Öte yandan daha önce tavan fiyattan ev kiralayan Rusların bu kez daha tedbirli davranarak pazarlık yaptıkları da ifade edildi.

Antalya Emlakçılar Oto Galericiler ve İş Takipçiler Odası Başkanı İsmail Çağlar, turizmin başkenti Antalya'nın her şehirden göç aldığını belirterek, "Şu anda Rusya ve Ukrayna savaşından sonra yüzde 10 daha fazla Rusya vatandaşı geliyor. Antalya’da çok fazla kiralık konut kalmadı. Antalya’ya ülke içerisinde de büyük göç var. Rus vatandaşlarının ağırlığı yüzde 10-20 gibi oldu. İlk savaş çıktığında kira ve ev fiyatlarında bir balon vardı, bu patladı. Ben o zaman da uyardım. Şu anda öyle bir fiyat artışı yok, zaten öyle bir kiralık ev de yok. Ev arayanlar ev de bulamıyor” dedi.

Evini yüksek fiyattan vermek isteyenlere yönelik bir kez daha uyarıda bulunan Çağlar, “Ben müşterilerimize her zaman söylüyorum mutlaka işi ehli ile yapın. Maliye ve oda kaydı olanlar ile alışveriş yapın. Her önüne geleni emlakçı sanmasınlar. Bu konuda biraz daha titiz olsunlar, kandırılmazlar. 6 bine yakın emlakçı varken, 15 bine varan korsan emlakçı var. Bu insanlar da bizim ekmeğimizi çalıyorlar. Çok mağdur olan arkadaşımız oldu. Uyandıkları zaman geç oldu. Şu anda mahkemeler bu davalar ile doldu” diye konuştu.