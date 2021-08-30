Anya Taylor-Joy: Ben av değilim. Kaçmak istemiyorum

Anya Taylor-Joy, mayıs ayında Saturday Night Live'ı sunmak için New York'tayken paparazzilerle yaşadığı deneyimin kendisini çok korkuttuğunu itiraf etti. The Queen's Gambit ile yıldızı parlayan 25 yaşındaki Anya Taylor-Joy "Pek çok kişi tatlı ve kibar ve sadece sohbet etmek istiyor ve buna bayılıyorum" dedi.

Başkalarıyla yaşadığı karşılaşmaların geri kalanı sorulduğundaysa Taylor-Joy, paparazzilere kast ederek "20'ye karşı sadece bir kişi olduğunuz başka zamanlar da var ve bu fiziksel olarak güvenli değil" diye konuştu.

Eve gidip ağladığını ancak durumu sonra anlatığını söyleyen Anya Taylor-Joy bulduğu çözümü anlattı:

"Ertesi sabah dışarı çıktım ve 'Merhaba, benim adım Anya. Kamerayı indirelim ve tanışalım' dedim. Ben av değilim. Kaçmak istemiyorum. Şunu tercih ederim: 'Bunun senin işin olduğunu anlıyorum ve umarım ufak tefek bir kadın olduğumu ve şu anda korktuğumu anlayabilirsin. Bu yüzden anlaşabilir miyiz, böylece işini yapabilirsin ve ben de daha az korkmuş hissedebilirim?'

