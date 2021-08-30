MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Anya Taylor-Joy: Ben av değilim. Kaçmak istemiyorum

Anya Taylor-Joy: Ben av değilim. Kaçmak istemiyorum

30.08.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Queen's Gambit ile Altın Küre kazanan ve Emmy'ye aday gösterilen Anya Taylor-Joy, Edgar Wright'ın Dün Gece Soho'da (Last Night in Soho) filmi öncesi Tatler'a konuştu. Taylor-Joy, yazar Martha Hayes'le yaptığı sohbette şöhretin etkilerine değindi.

Anya Taylor-Joy: Ben av değilim. Kaçmak istemiyorum

Anya Taylor-Joy, mayıs ayında Saturday Night Live'ı sunmak için New York'tayken paparazzilerle yaşadığı deneyimin kendisini çok korkuttuğunu itiraf etti. The Queen's Gambit ile yıldızı parlayan 25 yaşındaki Anya Taylor-Joy "Pek çok kişi tatlı ve kibar ve sadece sohbet etmek istiyor ve buna bayılıyorum" dedi.

Başkalarıyla yaşadığı karşılaşmaların geri kalanı sorulduğundaysa Taylor-Joy, paparazzilere kast ederek "20'ye karşı sadece bir kişi olduğunuz başka zamanlar da var ve bu fiziksel olarak güvenli değil" diye konuştu.

Eve gidip ağladığını ancak durumu sonra anlatığını söyleyen Anya Taylor-Joy bulduğu çözümü anlattı:

"Ertesi sabah dışarı çıktım ve 'Merhaba, benim adım Anya. Kamerayı indirelim ve tanışalım' dedim. Ben av değilim. Kaçmak istemiyorum. Şunu tercih ederim: 'Bunun senin işin olduğunu anlıyorum ve umarım ufak tefek bir kadın olduğumu ve şu anda korktuğumu anlayabilirsin. Bu yüzden anlaşabilir miyiz, böylece işini yapabilirsin ve ben de daha az korkmuş hissedebilirim?'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım""Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"
Ölümcül saldırı! Tam çantaya koyduğu sırada...Ölümcül saldırı! Tam çantaya koyduğu sırada...
Üstsüz pozlarını paylaştı! "Sütyen berbat"Üstsüz pozlarını paylaştı! "Sütyen berbat"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

Çarpıcı iddia: Yeni Zelanda'da bir kadın BioNTech aşısı vurulduktan sonra öldü

Çarpıcı iddia: Yeni Zelanda'da bir kadın BioNTech aşısı vurulduktan sonra öldü

Bir ile şehit ateşi düştü

Bir ile şehit ateşi düştü

Sere serpe tatil pozuna Reynmen ve Cemal Can kayıtsız kalmadı

Sere serpe tatil pozuna Reynmen ve Cemal Can kayıtsız kalmadı

884 bin aşılı ile 884 bin aşısız karşılaştırıldı! İşte sonuç

884 bin aşılı ile 884 bin aşısız karşılaştırıldı! İşte sonuç

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cezaevinde gördüğü olayı anlattı! "Ergen kızlar içeride infaz memurların kan ağlatıyor"

Cezaevinde gördüğü olayı anlattı! "Ergen kızlar içeride infaz memurların kan ağlatıyor"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Skandal olay! "Karım 'Dayım' diye sevgilisini eve aldı aylarca..."

Skandal olay! "Karım 'Dayım' diye sevgilisini eve aldı aylarca..."

Olay sözler: Seks kasedini çıkaran adama...

Olay sözler: Seks kasedini çıkaran adama...

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.