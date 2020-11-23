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Anya Taylor-Joy: Filmlerde oynayacak kadar güzel değilim

23.11.2020 15:54 | Son Güncelleme:
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Anya Taylor-Joy: Filmlerde oynayacak kadar güzel değilim

Son dönemde 'The Queen's Gambit' adlı diziyle gündemde olan Anya Taylor-Joy, film yıldızı olmak için yeterince güzel olmadığını düşündüğünü belirtti. Oyuncu, konuyla ilgili, "Kulağa acınası geliyor ve erkek arkadaşım bu tür şeyler söylediğim için insanların benim tam bir aptal olduğumu düşüneceklerine dair uyarıyor ama hakikaten garip göründüğümü düşünüyorum" dedi.

Amerikalı oyuncu Anya Taylor-Joy, beyazperdenin gerektirdiğine inandığı görünüşe sahip olmadığını açıkladı.

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The Sun gazetesine konuşan oyuncu, "Kendimi asla güzel bulmadım ve hiçbir zaman bulacağımı da düşünmüyorum. Filmlerde oynayacak kadar güzel değilim" ifadelerini kullandı.

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Taylor-Joy, "Kulağa acınası geliyor ve erkek arkadaşım bu tür şeyler söylediğim için insanların benim tam bir aptal olduğumu düşüneceklerine dair uyarıyor ama hakikaten garip göründüğümü düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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Sinemaya asla kendi filmlerini izlemek için gitmediğini söyleyen 24 yaşındaki Anya Taylor-Joy, şunları da sözlerine ekledi:

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Emma filmi çekilirken gerçekten panik atak yaşadım. 'Ben ilk çirkin Emma'yım ve bunu yapamam' diye düşündüm. Çünkü filmdeki ilk replik, 'Güzel, zeki ve zenginim' cümlesiydi.

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Kariyerine 'Vampir Akademisi' ile başlayan oyuncu, 'Peaky Blinders', 'Emma' ve 'Yeni Mutantlar' gibi önemli projelerde yer almıştı.

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Edgar Wright'ın 'Last Night in Soho' filmiyle yeniden beyazperdede görünecek olan Anya Taylor-Joy, kısa bir süre önce de George Miller'in henüz isim verilmeyen 'Mad Max' devam filminin oyuncu kadrosuna seçilmişti.

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Amerikalı oyuncu Anya Taylor-Joy, son günlerde ise rol aldığı 'The Queen's Gambit' adlı diziyle sık sık gündeme geliyor.

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