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Anya Taylor-Joy itirafıyla şaşırttı! Bakın insanları nasıl kandırıyormuş

01.11.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anya Taylor-Joy, oyunculuktan gelen durup dururken ağlama yeteneği sayesinde çevresini kandırdığını itiraf etti.

Anya Taylor-Joy itirafıyla şaşırttı! Bakın insanları nasıl kandırıyormuş

The Queen's Gambit dizisiyle ünlenen ABD’li oyuncu Anya Taylor-Joy, The Late Late Show’a konuk oldu.

James Corden’ın sorularını yanıtlayan 25 yaşındaki yıldız, “İlk ağlama sahnemde bunun nasıl yapılacağını bilmiyordum ve başıma gelen kötü şeyleri sabahtan itibaren düşünmeye başladım ve çekim saati geldiğinde hazırdım. Bu şekilde nasıl yapılacağını da öğrendim” dedi.

Arkadaşlarını bazen ağlayarak kandırdığını itiraf eden Taylor-Joy, “Gözlerim hemen yaşarıyor. Biraz bencilce ama ben çok eğleniyorum. Eskiden daha sık yapıyordum, ‘Benimle böyle konuşamazsın’ diyerek çevredekilerin tepkisini ölçüyordum” şeklinde konuştu.

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