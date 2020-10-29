AP'nin Fransız milletvekili Aubry: Laiklik, Müslümanlara nefretini kusmak için bir bahane değil

Aubry, Fransız Mediapart internet sitesindeki yazısında, Fransa'da Samuel Paty isimli öğretmenin öldürülmesinden sonra terörle mücadele konusunda devletin tüm kademelerinin altyapısının güçlendirmesine yönelik fikir yürütmek yerine, "mide bulandırıcı" tartışmaların yapılmasına tepki gösterdi.

Helal ürünlerin satışının aşırıcılığa neden olduğunu ima eden Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve üniversitelerin "İslamcı" profesörlerin bulunduğu yer olduğunu düşünen Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer'e cevap vermek zorunda kaldıklarını ifade eden Aubry, ülkede hükümete eleştirilerin engellenmesi için ilgili kişilere suçlamalarda bulunulduğuna dikkati çekti.

"HİÇ BU KADAR MEŞRULAŞTIRILMAMIŞTI"

Aubry, "İslam'ı İslamcılıkla bağdaştırmayı ve bir Müslüman'ın prensip olarak şüpheli olduğunu kabul etmeyi reddetmek ile hukuk devletinin çerçevesini hatırlatmak, bu utanç verici haftada terörist suç ortağı haline geldi. Irkçı sözler ve nefret duyan kişilerin ön yargısı medya ve sağcı siyasetçiler tarafından hiç bu kadar meşrulaştırılmamıştı." değerlendirmesinde bulundu.