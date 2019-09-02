Apar topar evlenebilir! Chloe Loughnan'ın vatandaşlık planı

Kendisinden 22 yaş büyük pop yıldızı Serdar Ortaç ile evlenerek adını bir anda tüm Türkiye'ye duyuran Chloe Loughnan, Türkiye'yi çok sevdi. Ancak burada oyuncu olmak isteyen Loughnan, beklemediği bir sorunla karşılaştı.

İrlandalı manken Chloe Loughnan, 5 yıl boyunca Türk vatandaşlığına başvurmadığı için pişman oldu. Boşandıktan sonra dizi ve reklam teklifleri yağan ünlü manken, bu işleri vatandaşlığının olmaması sebebiyle kabul edemedi.

Yaşamını İstanbul’da sürdürüp ekranların önünde olmak isteyen Chloe Loughnan'ın, bu isteğini gerçekleştirmesi için önünde iki seçenek bulunuyor. Loughnan, ya Türkiye’den bir ajansla iş anlaşması yapıp çalışma izni alacak ya da bir Türk’le evlenecek.

