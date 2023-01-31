HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Apartmandaki 9 daireye birden hırsız girdi! "Ne buldularsa götürmüşler, kombi, batarya, tencere..."

Apartmandaki 9 daireye birden hırsız girdi! "Ne buldularsa götürmüşler, kombi, batarya, tencere..."

31.01.2023 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 4 katlı bir apartmana giren hırsızlar 9 dairede birden soygun yaptı. Yazlık olarak kullanılan binada dairelerin kombi, banyo ve mutfak bataryaları bile çalındı. Eve geldiklerinde büyük şok yaşadıklarını belirten bir apartman sakini "Ne buldularsa götürmüşler" dedi.

Apartmandaki 9 daireye birden hırsız girdi! "Ne buldularsa götürmüşler, kombi, batarya, tencere..."

Karasu Yalı Mahallesi 111. Sokak'ta bulunan ve genellikle yazlık olarak kullanılan dört katlı binaya giren kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler, binadaki 9 daireyi soydu. Apartmana gelen bir ev sahibi, dairelerin kapılarının açık olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

BATARYALARI BİLE ÇALMIŞLAR

Hırsızların eşyaların yanı sıra kombi, banyo ve mutfak bataryalarını da çaldığı tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızları yakalamak çalışma başlattı.

AA-20230130-30130677-30130675-SAKARYADA_BIR_BINADAKI_9_DAIREYE_HIRSIZ_GIRDI
Gazetecilere konuşan ev sahiplerinden Nesrin Oflugil, "Komşularımız 9 daireye girildiğini söyleyince acilen Karasu’ya geldik. Televizyonumu hazırlamışlar ama alamadan gitmişler. Komşularımıza daha çok maddi zarar vermişler. Çelik kapı taktırarak önlem alacağız." dedi.

AA-20230130-30130677-30130672-SAKARYADA_BIR_BINADAKI_9_DAIREYE_HIRSIZ_GIRDI

İstanbul’dan gelen ev sahibi Nuray Yılmaz da “Evimizden tencerelere varana kadar almışlar. Kombimizi çalmışlar. Bataryaları sökmüşler, uydu cihazı, televizyon ne buldularsa götürmüşler." ifadelerini kullandı.
AA-20230130-30130677-30130676-SAKARYADA_BIR_BINADAKI_9_DAIREYE_HIRSIZ_GIRDI
!--RELATED-POST-WIDGET-1-->
Diğer ev sahibi Asuman Özsoy da "Komşumuzla birlikte geldik. Baktık ki kilidimiz kırık, kapımız açık. Muslukları sökmüşler, televizyon ve kombiyi almışlar. Yatağın üzerindeki örtüleri bile dağıtmışlar." diye konuştu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O araç yakalandı! Ceza üstüne ceza kesildiO araç yakalandı! Ceza üstüne ceza kesildi
Altılı masadan 'KKM' kararı! Seçim gündeminde kritik gün...Altılı masadan 'KKM' kararı! Seçim gündeminde kritik gün...
Sosyal medya onu konuşuyorSosyal medya onu konuşuyor
Anahtar Kelimeler:
Sakarya hırsızlık

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da beklenen oldu! Merkez dahil lapa lapa yağıyor

İstanbul'da beklenen oldu! Merkez dahil lapa lapa yağıyor

Cinayeti canlı yayında itiraf etti!

Cinayeti canlı yayında itiraf etti!

Ronaldo için hayatının şoku!

Ronaldo için hayatının şoku!

Külotlu çoraplı pozuna Yalı Çapkını yıldızı kayıtsız kalamadı

Külotlu çoraplı pozuna Yalı Çapkını yıldızı kayıtsız kalamadı

Haberi duyan oltasıyla sahile koştu! Kova kova balık götürdüler

Haberi duyan oltasıyla sahile koştu! Kova kova balık götürdüler

Kılıçdaroğlu tarih vermişti... İYİ Parti'den yeni açıklama geldi

Kılıçdaroğlu tarih vermişti... İYİ Parti'den yeni açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.