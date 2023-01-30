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  4. İstanbul'da 2 milyon liralık gasp! Kafasına silah dayayıp parasını çaldılar

İstanbul'da 2 milyon liralık gasp! Kafasına silah dayayıp parasını çaldılar

30.01.2023 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Arnavutköy'de aralarında ticari ilişki bulunan ve beraber para yatırmaya gitmek üzere sözleşerek buluşan taraflardan biri, diğerinin 2 milyon lirasını gasp etti. Polis ekipleri gasp şüphelisi şahısları kıskıvrak yakaladı.

İstanbul'da 2 milyon liralık gasp! Kafasına silah dayayıp parasını çaldılar

İstanbul Arnavutköy'de iddiaya göre Serdar Ş., aralarında daha önceden ticari ilişki bulunan 2 kişiyle, kendisine ait parayı bankaya yatırmak için sözleşti. Buluştuğu 2 kişi, Serdar Ş.'nin kafasına silah dayayarak 2 milyon lirasını gasbetti.

Olay bugün 14.00 sıralarında Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir beton fabrikasında yaşandı. İddiaya göre Serdar Ş., daha önce ticari ilişkileri bulunan İsa G. ve Halis Y. ile banka hesabına para yatırmak için sözleşti. Halis Y. ve İsa G., otomobil ile geldikleri beton fabrikasında Serdar Ş. ile buluştu.

Serdar Ş.'nin kafasına silah dayayan ikili, içinde 2 milyon lira bulunan çantayı alarak araçları ile olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheliler, ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin benzer suçlardan kaydı olduğu öğrenildi. (DHA)

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Arnavutköy gasp

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