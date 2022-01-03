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  4. Apple bir ilki başardı! Piyasa değeri tarihte görülmemiş seviyeye çıktı

Apple bir ilki başardı! Piyasa değeri tarihte görülmemiş seviyeye çıktı

03.01.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD merkezli dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple, dünyada 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk halka açık şirket oldu.

Apple bir ilki başardı! Piyasa değeri tarihte görülmemiş seviyeye çıktı

Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple yine bir ilke imza attı. ABD merkezli teknoloji devi, hisse fiyatının 182.86 doları geçmesi ile dünyada 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk halka açık şirket oldu. Apple'ın 2 trilyon dolarlık piyasa değerinden 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması ise iki yıldan kısa sürdü.

İKİNCİ SIRADA MICROSOFT VAR

Apple'ın 1 trilyon dolarlık piyasa değerinden 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması da yaklaşık 2 yıl sürmüştü. Apple ardından 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması beklenen şirket ise, ABD merkezli bir diğer teknoloji şirketi olan Microsoft'un olması bekleniyor. Microsoft, geçtiğimiz sene haziran ayında 2 trilyon dolarlık piyasa değerini aşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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