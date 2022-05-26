Apple'dan zam kararı! iPhone üreticisi, ücretleri artırıyor

Apple, çalışanları için ücretleri artırıyor. iPhone üreticisi şirket, gelen haberlere göre çalışanlarının ücretlerine zam yapma kararı aldı. Bu karar, şirketin çalışanları tarafından olumlu karşılanacak gibi görünüyor.

APPLE'DAN ÇALIŞANLARINA YÜZDE 10 ZAM

Bloomberg'in haberine göre; Şirket yüzde 10 zamla saatlik asgari ücreti 22 dolara çıkaracak. Şirket çalışanlarına gönderdiği bildirimde yıllık performans bazlı ücret artışı programının da hızlandırılacağını açıkladı.

Apple'ın bu hareketi, şirketin sıkılaşan istihdam piyasası ve sendikalaşma girişimleriyle karşı karşıya kaldığı sırada geldi.

Nisan ayında ABD'nin Georgia eyaletindeki Apple mağazasındaki işçiler, "firmanın ülkedeki ilk sendika sahibi çalışanları" olmak için harekete geçmiş, adeta şirkete karşı kazan kaldırmışlardı.

BAŞLANGIÇ ÜCRETİNİ 28 DOLARA ÇIKARMAYI İSTEMİŞLERDİ

AA'nın haberine göre, Apple mağazasında sendikalaşma mücadelesi veren organizatörler, aldıkları ücretin Atlanta'daki yaşam şartlarının altına düştüğünü, 20 dolar olan başlangıç ücretini 28 dolara çıkarmayı ve enflasyonu dengelemek için daha fazla zam ve kar paylaşımı istediklerini dile getirmişti.

New York'un Staten Island ilçesinde bulunan Amazon'a ait depo çalışanları, 1 Nisan'da internet satış mağazasına karşı ülkedeki ilk sendikalaşma mücadelesini kazanmış, bu başarı Amazon'un diğer eyaletlerdeki depo çalışanları ve Apple işçileri için de örnek teşkil etmişti.



