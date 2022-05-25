iPhone'da yeni dönem! Apple duyurdu: 30 Haziran'da başlıyor!

Apple, iPhone kullanıcılarının iOS uygulamalarında karşısına çıkacak yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor. Apple, bu dönemi App Store İnceleme Yönergesi 5.1.1(v) maddesinde açıklamıştı. Şimdi teknoloji devi bu döneme ilişkin yeni bir duyuru yaptı.

iPHONE'DA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR! 30 HAZİRAN 2022'DEN İTİBAREN...

Apple'ın duyurusuna göre, hesap oluşturmayı destekleyen tüm uygulamaların 30 Haziran 2022'den itibaren hesap silme işlevine sahip olması gerekecek.

Şirket, "Hatırlatma olarak, hesap oluşturmayı destekleyen uygulamalar, App Store İnceleme Yönergesi 5.1.1(v) 'de açıklandığı gibi, kullanıcıların 30 Haziran 2022'den itibaren uygulama içinde hesaplarını silme işlemini başlatmasına izin vermeli" dedi.

Apple göz önünde bulundurulması gereken gereksinimleri de açıkladı. Hesap silme seçeneğinin uygulamada kolayca bulunması gerektiğinin altını çizen şirket, kişilere kişisel verileriyle birlikte hesabını silebilme imkanı tanınmasını istedi.

Bu gereksinimlerin tamamı ise şöyle sıralandı: