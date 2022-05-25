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iPhone'da yeni dönem! Apple duyurdu: 30 Haziran'da başlıyor!

25.05.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, iPhone uygulamaları için yeni dönemin başlayacağını duyurdu. Şirketin verdiği bilgilere göre, hesap oluşturmayı destekleyen tüm uygulamaların 30 Haziran 2022'den itibaren hesap silme işlevine sahip olması gerekecek.

iPhone'da yeni dönem! Apple duyurdu: 30 Haziran'da başlıyor!

Apple, iPhone kullanıcılarının iOS uygulamalarında karşısına çıkacak yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor. Apple, bu dönemi App Store İnceleme Yönergesi 5.1.1(v) maddesinde açıklamıştı. Şimdi teknoloji devi bu döneme ilişkin yeni bir duyuru yaptı.

iPHONE'DA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR! 30 HAZİRAN 2022'DEN İTİBAREN...

Apple'ın duyurusuna göre, hesap oluşturmayı destekleyen tüm uygulamaların 30 Haziran 2022'den itibaren hesap silme işlevine sahip olması gerekecek.

App Store

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Şirket, "Hatırlatma olarak, hesap oluşturmayı destekleyen uygulamalar, App Store İnceleme Yönergesi 5.1.1(v) 'de açıklandığı gibi, kullanıcıların 30 Haziran 2022'den itibaren uygulama içinde hesaplarını silme işlemini başlatmasına izin vermeli" dedi.

Apple göz önünde bulundurulması gereken gereksinimleri de açıkladı. Hesap silme seçeneğinin uygulamada kolayca bulunması gerektiğinin altını çizen şirket, kişilere kişisel verileriyle birlikte hesabını silebilme imkanı tanınmasını istedi.

Bu gereksinimlerin tamamı ise şöyle sıralandı:

  • Hesap silme seçeneğini uygulamanızda bulmak kolay olmalıdır.
  • Uygulamanız Apple ile Giriş Yap seçeneğini sunuyorsa, bir hesabı silerken kullanıcı belirteçlerini iptal etmek için Apple ile Giriş Yap REST API'sini kullanmanız gerekir.
  • Yalnızca bir hesabı geçici olarak devre dışı bırakma veya devre dışı bırakma olanağı sağlamak yeterli değildir. Kişiler, kişisel verileriyle birlikte hesabı silebilmelidir.
  • Yüksek düzeyde düzenlemeye tabi sektörlerdeki uygulamalar, hesap silme sürecini onaylamak ve kolaylaştırmak için ek müşteri hizmeti akışları sağlayabilir.
  • Kullanıcı hesabı bilgilerini depolamak ve saklamak ve hesap silme işlemlerini yürütmek için geçerli yasal gerekliliklere uyun. Bu, farklı ülkelerdeki veya bölgelerdeki yerel yasalara uymayı içerir. Her zaman olduğu gibi, hukuk danışmanınıza danışın.
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Apple
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