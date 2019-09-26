Apple iOS 13.1 güncellemesi ile karşımıza çıktı

Cupertinolu teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde karşımıza iOS 13 güncellemesi ile çıkmıştı. Bir takım sorunları beraberinde getiren bu güncellemenin ardından 30 Eylül’de iOS 13.1‘in yayınlanacağı iddia edilmişti. Ancak Apple elini çabuk tuttu ve iOS 13.1’i bugün OTA üzerinden indirime sundu.

Bu güncelleme ile birlikte iPhone 11 modellerinde yer alan U1 çipi aktif hale geliyor. U1 çipi sayesinde AirDrop paylaşımları yeni bir boyut kazanıyor. Güncelleme ile Siri’de yaşanan sorunlar komple çözülüyor. Ayrıca AirPods ve Powerbeats modellerinde müzik paylaşımı aktif hale geliyor. Bu sayede tek bir iPhone’dan iki farklı kulaklığa müzik aktarımı yapılabilecek.

ITUNES İLE YEDEK ALMA



iTunes’u açıp iPhone’u PC’ye bağlayın.

iPhone’unuzu bağladıktan sonra; iPhone’da Bu Bilgisayara Güvenilsin mi? uyarısı alacaksınız. Güven seçeneğine tıklayın ve varsa iPhone’un şifresini girin.

iOS aygıtınızdaki veya Apple Watch’unuzdaki Sağlık ve Aktivite verilerini kaydetmek istiyorsanız yedeklemenizi şifrelemeniz gerekiyor. Bunun için; iPhone yedeklemesini şifrele kutusunu seçin ve kolay hatırlayabileceğiniz bir parola oluşturun ve şimdi yedekle seçeneğine tıklayın.