Apple logosu yanlış basılan iPhone 11 Pro yüksek fiyata alıcı buldu

Akıllı telefon üretiminde nadir de olsa hatalar meydana gelebilir. Fabrikadaki kontrollerde ise bu hatalı ürünlerin ayıklanması beklenir. Ancak Twitter'da ortaya çıkan ve 100 milyonda 1 ihtimal ile logosu yanlış basılan bir iPhone 11 Pro, görünüşe bakılırsa fabrikada ayıklanmadı ve bir alıcıyla buluştu.

LOGOSU YANLIŞ BASILDI, DEĞERİNİ KATLADI

Twitter'daki bir hesabın iddiasına göre, logosu yanlış basılan ve 100 milyonda 1 ihtimali gerçekleştiren bir iPhone 11 Pro, 2.700 dolara alıcı buldu. iPhone 11 Pro'nun başlangıç fiyatı piyasaya sürüldüğü ilk dönemde dahi bu kadar yüksek olmamıştı.

iPHONE 11 PRO 100 MİLYONDA 1 İHTİMALİ GERÇEKLEŞTİRDİ

İddialara bakılırsa söz konusu iPhone 11 Pro'nun yüksek fiyata satılmasının tek nedeni, arka panelindeki logosunun merkezden sağa doğru kaymış olmasıyla birlikte hafifçe yamuk olması. Görünüşe göre fabrikadaki çeşitli nedenlerden dolayı bir üretim hatası yaşandı. Twitter hesabının söylediğine göre bu, 100 milyonda 1 yaşanma ihtimaliyle gerçekleşen son derece nadir bir yanlış baskı hatası.

A misprint iPhone 11 Pro that sold for 2700$. This misprint is extremely rare- I’d say 1 in 100 million or possibly even rarer. pic.twitter.com/68F7giZAbm — Internal Archive (@ArchiveInternal) April 9, 2021

Her ne kadar elimizde görüntüler olsa da logosu yanlış basılan iPhone 11 Pro hakkında elimizde kesin kanıtlar yok. Zira söz konusu modelin 2.700 dolara ne zaman ve nasıl satıldığı belli değil. Üstelik elde edilen bilgilerin kaynağı, doğruluğu bilinmeyen bir Twitter hesabının, az bir bilgi sunan paylaşımından ibaret. Ancak cihazın Apple'ın sıkı kalite kontrol süreçlerinden geçmeyi başardığı ve yanlışlıkla bir müşteriye gönderildiği iddia ediliyor.

