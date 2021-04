Apple logosu yanlış basılan iPhone 11 Pro yüksek fiyata alıcı buldu

Akıllı telefon üretiminde nadir de olsa hatalar meydana gelebilir. Fabrikadaki kontrollerde ise bu hatalı ürünlerin ayıklanması beklenir. Ancak Twitter'da ortaya çıkan ve 100 milyonda 1 ihtimal ile logosu yanlış basılan bir iPhone 11 Pro, görünüşe bakılırsa fabrikada ayıklanmadı ve bir alıcıyla buluştu.

Twitter'daki bir hesabın iddiasına göre, logosu yanlış basılan ve 100 milyonda 1 ihtimali gerçekleştiren bir iPhone 11 Pro, 2.700 dolara alıcı buldu. iPhone 11 Pro'nun başlangıç fiyatı piyasaya sürüldüğü ilk dönemde dahi bu kadar yüksek olmamıştı.

İddialara bakılırsa söz konusu iPhone 11 Pro'nun yüksek fiyata satılmasının tek nedeni, arka panelindeki logosunun merkezden sağa doğru kaymış olmasıyla birlikte hafifçe yamuk olması. Görünüşe göre fabrikadaki çeşitli nedenlerden dolayı bir üretim hatası yaşandı. Twitter hesabının söylediğine göre bu, 100 milyonda 1 yaşanma ihtimaliyle gerçekleşen son derece nadir bir yanlış baskı hatası.

A misprint iPhone 11 Pro that sold for 2700$. This misprint is extremely rare- I’d say 1 in 100 million or possibly even rarer. pic.twitter.com/68F7giZAbm