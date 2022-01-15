Aquaman 2'in çekimleri bitti! Sosyal medya hesabından duyurdular

2018 yapımı DC Comics filminin devamı niteliğindeki Aquaman 2 (Aquaman anda The Lost Kingdom) çekimleri tamamlandı. Jason Momoa’nın başrolünü üstlediği filmin oyuncu kadrosunda Amber Heard, Nicole Kidman, Yahya Abdul Mateen II, Temuera Morrison, Dolph Lundgren, Patrick Wilson gibi isimler yer alıyor. İlk filmde canlandırdıkları karakterlerle yeniden seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan Aquaman 2'in çekimlerinin bittiğini yönetmeni sosyal medya hesabından açıkladı.

HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Filmin yönetmeni James Wan, İngiltere, Los Angeles, Hawai ve Malibu'da yaklaşık yedi aydır devam eden çekimlerin son erdiğini kişisel Instagram hesabı üzerinden paylaştığı bir fotoğraf ile duyurdu. Fotoğrafta Jason Momoa ve King Orm / Ocean Master rolünü canlandıran Patrick Wilson ile birlikte görünen James Wan, "Bu film için çok sıkı bir şekilde, yorulmadan çalışan tüm ekibe binlerce teşekkürler. Özellikle de filmin %95'ini çektiğimiz İngiltere'deki ekibe. Onlar birlikte çalışma şansına sahip olduğum en iyi sanatçı ve zanaatkarlardan bazıları. Ve muhteşem Los Angeles ve Hawai ekiplerine büyük alkışlar" notunu paylaştı.



