Araba zıt anlamlısı nedir? Araba kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Genel olarak tarih boyunca farklı toplumlar çeşitli sebeplerle etkileşim hâlinde olmuşlardır. Her toplum kendi dini, kültürel ve dil özellikleri ile farklı toplumları etkilemiştir. Dil yönünden bakıldığında toplumlar arasında kelime geçişleri yaşanmıştır. Türkçe de farklı toplumlardan kelime transferi olan bir dildir. Dilimizde farklı kökenli kelimeler oldukça fazladır. Dil bilgisi yönünden zengin bir dil olan Türkçe aynı zamanda eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeler açısından da oldukça zengindir. Dilimizde yer alan bazı kelimelerin birden çok zıt anlamlısı vardır. Bunun yanında bazı sözcüklerin hiç zıt anlamlısı olmayabilir.

Araba kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Yazılı ve sözlü anlatımda kullandığımız kelimelerin eş anlamlı ve zıt anlamlılarını kullanmak anlatım zenginliği kazandırır. Anlatımlarımızda kullandığımız kelimelerin çoğunluğu zıt anlamlı kelimeye sahiptir. Bazı kelimelerin ise zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Araba kelimesi dilimizde sıklıkla kullanılan bir sözcüktür. Günlük konuşma dilinde yaygın olarak yer alana araba sözcüğü, TDK’ye göre şu anlamlara gelmektedir:

İki ya da dört tekerlekli, hayvan gücüyle çekilen taşıt

Dört tekerli, motorlu küçük taşıt

Araba kelimesinin zıt anlamı yoktur. Araba kelimesi bir isimdir ve bir eşyayı ifade etmektedir. Bu sebeple birebir araba kelimesinin karşıtı bir kelime bulunmamaktadır. Araba zıt anlamlısı olan bir kelime yoktur.

Arabanın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Araba kelimesi çok sık kullanılan bir sözcüktür ancak araba kelimesi zıt anlamlısı olmayan bir sözcüktür. Araba sözcüğü ulaşım için kullanılan bir taşıt anlamına geldiği için bu kelimenin zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Arabanın zıt anlamlısı olmadığı için örnek cümleler kuramayız.