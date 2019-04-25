Arabadan en güzel inen kadın: Jelena Karleusa

Karleusa, futbolcu eşi Dusco Tosic’in Beşiktaş’ta oynaması nedeniyle bir süre ülkemizde bulunmuş ve bu süre zarfında herkesin gönlünü kazanmıştı.

Kendi ülkesinde bir pop star olan Jelena, Türkiye’de bulunduğu süre zarfında gerek cesur sosyal medya paylaşımları ve gerekse katıldığı etkinliklerle adından söz ettirmişti.

Her ne kadar Dusco’nun Beşiktaş macerası bitmiş olsa da Türk hayranları Jelena Karleusa’yı takipten çıkarmadı. Onun yaptığı instagram paylaşımlarını merak eden takipçileri ilginç bir detayı da kaçırmadı.

Karleusa’nın sosyal medya paylaşımlarında, arabadan inerken görüldüğü karelerin artmasının ardından takipçilerinden ‘Arabadan en güzel inen kadın’ şeklinde yorumlar gelmeye başladı.

