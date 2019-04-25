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Arabadan en güzel inen kadın: Jelena Karleusa

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.04.2019 10:09 | Son Güncelleme

Şarkıcı Jelena Karleusa sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adeta arabadan nasıl inileceğini takipçilerine gösteriyor.

Arabadan en güzel inen kadın: Jelena Karleusa

Karleusa, futbolcu eşi Dusco Tosic’in Beşiktaş’ta oynaması nedeniyle bir süre ülkemizde bulunmuş ve bu süre zarfında herkesin gönlünü kazanmıştı.

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Kendi ülkesinde bir pop star olan Jelena, Türkiye’de bulunduğu süre zarfında gerek cesur sosyal medya paylaşımları ve gerekse katıldığı etkinliklerle adından söz ettirmişti.

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Her ne kadar Dusco’nun Beşiktaş macerası bitmiş olsa da Türk hayranları Jelena Karleusa’yı takipten çıkarmadı. Onun yaptığı instagram paylaşımlarını merak eden takipçileri ilginç bir detayı da kaçırmadı.

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Karleusa’nın sosyal medya paylaşımlarında, arabadan inerken görüldüğü karelerin artmasının ardından takipçilerinden ‘Arabadan en güzel inen kadın’ şeklinde yorumlar gelmeye başladı.

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Jelena Karleusa Jelena Karleusa instagram

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