Arabanızda müzik dinlemenin zevkini katlayacak en iyi oto hoparlörler

Araçta müzik dinlemek için satın alınan oto hoparlörler, teknoloji markaları tarafından gelişmiş özelliklerle üretiliyor. Araç içinde genellikle konsol önü, direksiyon yanları ya da kapılarda konumlanan bu cihazların, ses kalitesi ve üretim teknolojilerine göre birçok seçeneği bulunuyor. "En kaliteli oto hoparlör hangisi?" diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Gelin, en çok tercih edilen araç içi hoparlör modellerine birlikte bakalım.

1. Şık tasarımın yanında yüksek ses isteyenlere: Sony XSFB1730 Hoparlör

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Yüksek frekans ve ses kalitesiyle araç içinde müzik dinlemeniz için üretilmiş Sony XSFB1730 Hoparlör, yeni nesil hoparlör seçeneklerinden biri. Cihaz, 17 santimetre koaksiyel özelliği ile üç yollu hoparlör olarak karşımıza çıkıyor. 270 Watt tepe gücü ve 40 Watt maksimum çıkış gücü olan ürün, woofer tipinde olduğu için araç içinde gömme şekilde konumlandırılabiliyor. Oto hoparlör tavsiyesi aramalarında en iyi cihazlar arasında yer alan ürün, rakiplerine göre uygun fiyatı ile her bütçeye rahatlıkla hitap ediyor.

2. Yüksek kaliteden vazgeçemeyenlere: Cerwin Vega! St65c 400 Watt 16.5 santimetre Oto Mid Tiz Takımı

İki yollu component oto mid tiz hoparlör takımı olarak satışa sunulan Cerwin Vega! St65c 400 Watt 16.5 santimetre Oto Mid Tiz Takımı, kalitesiyle her kullanıcının beğenisini kazanıyor. Tane başına 400 Watt maksimum güç sağlayan ürün, en kaliteli hoparlör modellerinden biri. 95 dB duyarlılığı ve 55 Hz- 220 kHz çalışma frekansıyla hemen her araçta dikkat çekecek bu set, sık tavsiye edilen oto hoparlör çeşitleri arasında yer alıyor. Araç içinde yüksek duyarlılık özellikleri taşıyan bir hoparlör takımı arıyorsanız kalitesi ve performansı ile bu modele hayran kalacağınıza eminiz.

3. Her bütçeye uygun ve şık tasarımlı: Pioneer Ts-a6960f 450 Watt 16 X 24 santimetre Oval Oto Hoparlör

En çok tercih edilen oto hoparlör markalarından Pioneer tarafından üretilen Pioneer Ts-a6960f 450 Watt 16 x 24 santimetre Oval Oto Hoparlör, şık tasarımıyla dikkat çekiyor. "Oto hoparlör montajı nasıl olur?" diye düşünenler için ürün, gömme montaj türü ile araç içinde konumlandırılıyor. Subwoofer olarak tasarlanmış hoparlörün çevresel ses kanalı yapılandırması ise 2.0 olarak belirlenmiş. 2,54 x 2,54 x 2,54 santimetre boyutlarına sahip cihazın total ağırlığı ise 2,81 kilogram. Tek lityum pil ile çalışan model, markanın her bütçeye uyum sağlayan tasarımları arasında yer alıyor.

4. Kusursuz ses yayılımıyla zengin bir set arıyorsanız: VrPro Dokuz Parça Vito Hoparlör Seti Wr402

Yolculuk sırasında müzik keyfini maksimum seviyede yaşamak isteyenlerin en çok tercih ettiği hoparlör setlerinden biri, VrPro Dokuz Parça Vito Hoparlör Seti Wr402. Tasarımında estetik detaylara yer verilen bu set, aracın tamamında sesin kaliteli bir şekilde duyulmasına olanak tanıyor. Kurulumu açısından son derece pratik olan sette farklı boyutlardaki cihazlar dikkat çekiyor. İçinde 3, 7, 10, 16 ve 20 santimetre şeklinde tasarlanmış dokuz adet hoparlör bulunuyor. Zengin içeriğiyle aracınızda sesi kusursuz yayacak bu oto hoparlör setini incelemeye ne dersiniz?

5. Uygun fiyat ve kalite bir arada: Alpine SXE-1325S 5-1/4" (13 santimetre) Koaksiyel İki Yollu Hoparlör

Koaksiyel hoparlör olarak tasarlanan ve teybin gönderdiği sesleri doğrudan aktaran Kenwood Alpine SXE-1325S 5-1/4" (13 santimetre) Koaksiyel İki Yollu Hoparlör, araç sahipleri tarafından en çok tercih edilen tasarımlar arasında yer alıyor. 200 Watt çıkış gücüne sahip model, 2019'un en iyi hoparlör markaları listelerine adını yazdırmış. Özellikleri, tasarımı ve uygun fiyatıyla tüm beklentilerinizi karşılayacak kalitede bir hoparlör arayışındaysanız 2.0 surround ses kanal yapılandırması ile üretilmiş bu modele bir şans vermenizi öneririz. Ürünü detaylıca inceleyip güvenli şekilde sepetinize ekleyebilirsiniz.

6. Yüksek duyarlılık ve geniş frekans tepkisi: Kenwood Oto Hoparlör 10 santimetre 220 Watt İki Adet 3way Kfc-Ps1095 fdn12

En iyi hoparlör markası 2020 listelerinde bulunan Kenwood, uzun yıllardır oto aksesuar ve ses sistemleri konusundaki kalitesiyle adından söz ettiriyor. Kenwood Oto Hoparlör 10 santimetre 220 Watt İki Adet 3way Kfc-Ps1095 fdn12, üstün özelliklerle üretilen tasarımlardan biri. Üç yollu hoparlör sistemi olarak karşımıza çıkan modelin üzerinde 100 milimetre kâğıt koni, 30 milimetre woofer, 12 milimetre tweeter ve 12 milimetre süper tweeter bulunuyor. Surround olarak üretilmiş ürün, 85 dB duyarlılığa ve 110 - 2000 gHz frekans tepkisine sahip. Ürün, teknik özelliklerinin yanı sıra tasarımıyla da kullananların beğenisini kazanıyor.

7. Bas sesleri net duymak isteyenler için üretilen: HQ-POWER - VDSSP8/8 bas hoparlör, 8"/350 Watt, 8 Ohm

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Aracınızda tiz seslerin yanı sıra bas sesleri de daha net bir biçimde duymak istiyorsanız bas olarak üretilmiş HQ-POWER - VDSSP8/8 bas hoparlör, 8"/350W, 8 Ohm tam size göre olabilir. Pille çalışan ve 350 Watt maksimum çıkış gücüne sahip ürün, 40-6K rezonans, 91 dB hassasiyet, 680 gram mıknatıs ağırlığı ve Pp koni olarak üretiliyor. Totalde 798,32 gram ağırlığa sahip ürün en ergonomik tasarımlardan biri. 23 x 22,7 x 12,6 santimetre şeklinde ölçüleri olan set, oto hoparlör çeşitleri içinde bas seslere odaklanmasıyla kullananların ilgisini çekiyor.

8. Hem ergonomik hem çok fonksiyonlu: Hertz Sv 200 Neo 20 santimetre Midrange Yeni Seri

2021 yılının en iyi hoparlör markaları listesinde yer alan Hertz'in üstün özelliklerle ürettiği modeller arasında bu ürün yer alıyor. Markanın en özel serilerinden biri olan Hertz Sv 200 Neo 20 santimetre Midrange Yeni Seri, neodim kullanımı ve kompakt boyutlarıyla en hafif hoparlör seçeneklerinden biri. Zaman içinde yaşanabilecek renk değişimlerine karşı korumalı olarak üretilen ürün, su geçirmezlik ve UV ışınlarına karşı koruma özellikleriyle dikkat çekiyor. Motosikletler için de kullanıma uygun yüksek kaliteli model, şık tasarımı ve 500 Watt çıkış gücüyle beğeni topluyor.

9. Kalitesiyle öne çıkan: Roadstar RDH-M200PRO 250 Watt 20 santimetre Oto Hoparlör

Gömme montaj özellikli hoparlör modelleri, genelde araçlarda en çok tercih edilen tasarımlar oluyor. Araç içinde görünümü zenginleştiren tasarımlar, modifiyeye meraklı müzik tutkunu kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Roadstar RDH-M200PRO 250 Watt 20 santimetre Oto Hoparlör; hem uygun fiyatı ve şık görünümü hem ses kalitesiyle en çok önerilen modellerden biri. 20 santimetre midrange hoparlör olarak satışa çıkan ürün, aktif amfi özelliği ve 250 Watt çıkış gücüyle üretilmiş. Toplam ağırlığı 3,72 kilogram olan hoparlörün boyutları ise 30 x 17 x 10 santimetre.

10. Aracınız daha dinamik olsun: Focal Özenhifi' Den Es 165 K 2way Components Focal ES 165 K 2Way Components

16 santimetre çapı ve 220 Watt çıkış gücü ile Focal Özenhifi' Den Es 165 K 2way Components Focal ES 165 K 2Way Components, compenant hoparlör türleri arasında en kaliteli seçeneklerden biri. Araç içinde daha dinamik stiller yaratmak isteyen müzikseverlere hitap edecek model, canlı renkleri ile dikkat çekiyor. Özellikle spor araç sahipleri tarafından beğeniyle satın alınan ürün, ses çıkışı en iyi hoparlör seçenekleri arasında listeleniyor. Siz de üstün teknolojiler kullanılarak üretilen bir hoparlör arıyorsanız bu ürünün tüm detaylarını inceleyebilirsiniz.

11. Müziğin ritmini en üst seviyeden algılayın: POWER BASS Vte Elektronik Powerbass 3xl 1520d Modeli 1500rms

Subwoofer hoparlör modelleri arasında yüksek özellikleriyle ön plana çıkan POWER BASS Vte Elektronik Powerbass 3xl 1520d Modeli 1500rms, hem tiz hem bas sesleri maksimum kalitede iletiyor. 38 santimetre çapa sahip tasarımın montaj derinliği 28 santimetre olarak belirtiliyor. Gerçek gücü 1500 Watt olan modelin anlık gücü 3000 Watt şeklinde tasarlanmış. 2+2 empedans, 25-450 gHz frekans aralığı ve 88 dB hassasiyeti ile cihaz; müzik dinlerken tüm sesleri en ince ayrıntısına kadar algılıyor. Bu sayede müziğin keyfi ve ritmi en üst seviyeye çıkarken yolculuklar, unutulmaz anlara dönüşüyor.