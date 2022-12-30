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  4. Arabasıyla 60 metrelik uçurumdan sürüklendi! Telefonunun o özelliği resmen hayatını kurtardı

Arabasıyla 60 metrelik uçurumdan sürüklendi! Telefonunun o özelliği resmen hayatını kurtardı

30.12.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde seyir halindeki aracının hakimiyetini kaybederek 60 metrelik uçuruma düşen kadını telefonunun “iPhone’mu bul” özelliği kurtardı. Uzun süre haber alamadıkları kadının sağlığından endişe eden ailenin durumu polise bildirmesi üzerine kazazede yol kenarındaki uçurumun dibinde bulundu.

Arabasıyla 60 metrelik uçurumdan sürüklendi! Telefonunun o özelliği resmen hayatını kurtardı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde ismi açıklanmayan bir kadın trafik kazası geçirdi. Otoyolun dışına arabasıyla birlikte sürüklenen kadın 60 metrelik uçuruma düştü. Aracın içinde sıkışarak mahsur kalan kadından haber alamayan aile üyeleri endişelenerek konumunu görebilmek için teknolojiden yararlandı.

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Çevrimiçi durumlarda telefonun yerini gösteren “iPhone'umu Bul” özelliğini kullanan aile üyeleri kadının bir süre hareket etmediğini görünce polise haber verdi. Olay yerine yönlendirilen polis ekipleri kadını sıkıştığı araçtan çıkartmak için bir kurtarma operasyonu başlattı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve itfaiye personeli aracın içinde sıkışarak yaralanan kadının yerini tespit ettikten sonra kurtarma çalışmalarına başladı. Uçurumun dibine halatla inen görevliler genç kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

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Hayati tehlikesi devam ettiği belirtilen kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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