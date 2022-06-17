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Araç kiralamak isteyenlere büyük tuzak! İnternet sitelerini kopyalayıp paraları almışlar

17.06.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de, araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayarak 240 kişiyi dolandıran şebeke çökertildi. Kurumsal şirketlere ait internet sitelerini birebir kopyalayan ve araç kiralama ücreti alan şebekeye yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Araç kiralamak isteyenlere büyük tuzak! İnternet sitelerini kopyalayıp paraları almışlar

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurumsal araç kiralama firmalarına ait internet sitelerini kopyalayarak çok sayıda vatandaşın dolandırıldığı yönünde bilgi aldı.

Kurumsal araç kiralama firmalarına ait internet sitelerinin benzerlerini hazırladıkları ve bu siteler üzerinden araç kiralama ücreti alarak dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

240 KİŞİYİ TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞLER

Adresleri belirlenen 9 şüpheli, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 240 kişinin dolandırıldığı tespit edilirken, şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

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Ele geçirilen dijital materyallerde zanlıların kurumsal araç kiralama sitelerinin benzeri şekilde sahte internet siteleri hazırlattıkları ve birbirleriyle irtibatlı oldukları tespit edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İzmir
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