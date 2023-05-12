HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aracını satmak isterken başına gelmeyen kalmadı! 'Bıçağı boğazıma dayadı...'

Aracını satmak isterken başına gelmeyen kalmadı! 'Bıçağı boğazıma dayadı...'

12.05.2023 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler'de yaşayan Mehmet Selim Şahin (38), eşinin sağlık sorunu nedeniyle aracını satmak isterken hayatının şokunu yaşadı. Aracını internet üzerinden satılığa çıkaran Şahin, iddiasına göre hem dolandırıldı, hem aracını kaybetti, hem de bıçaklı saldırıya uğradı. Şahin'in anlattığına göre, aracını satın almak için kendisini Başakşehir'e çağıran 3 kişi, aracın satışı sırasında sahte dekontla dolandırdıkları Şahin'in daha sonra da bıçak zoruyla aracını gasp etti. İşte detaylar...

Aracını satmak isterken başına gelmeyen kalmadı! 'Bıçağı boğazıma dayadı...'

Bahçelievler'de yaşayan Mehmet Selim Şahin (38), eşinin sağlık sorunları nedeniyle 600 bin lira değerindeki aracını 10 Şubat'ta internet üzerinden 560 bin liradan satılığa çıkardı. İddiaya göre Şahin, 15 Şubat'ta Başakşehir'de yaşadıklarını söyleyen Adem V., Özkan S. ve adını bilmediği bir kişi tarafından cep telefonu ile arandı. Aracı almak istediklerini belirten 3 kişi, Şahin ile Başakşehir'de buluştu. Satış öncesinde 40 bin lira kapora verdikten sonra Şahin satış işlemleri için notere gitti. Satışın gerçekleşmesinin ardından 3 kişi, kalan 510 bin lirayı banka hesabı üzerinden Şahin'e gönderdiklerini belirttiler. Paranın hesabına yatmadığını gören Şahin, aracına bindi ancak kısa süre sonra bıçaklı saldırıya uğradı. Aracından zorla indirilen Şahin Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti ardından 17 Şubat'ta suç duyurusunda bulundu. Dolanıcıların yakalanmasını isteyen Şahin, yaşadığı mağduriyeti anlattı.

02

"BOĞAZIMA BIÇAK DAYADI"

Dolandırıcılar tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını belirten Mehmet Selim Şahin, "Bundan 1 ay önce eşimin safra kesesinde taş çıkması nedeniyle ameliyat ücreti için aracımı satılığa çıkardım. 600 bin lira değerindeki aracımı 560 bin lira olarak acil satılığa çıkardım. İlandan sonra 2 kişi beni aradı. Saat 11. 00 gibi geleceğiz görüşlelim dediler. Sosyal medyadan benim tanıdıklarıma bakmışlar, güven kazanmak için onların adlarını verdiler. Fiyatta anlaştıktan sonra 40 bin lira kapora verdiler. Sonra gittiler 'Sabah gel satışı yapalım' dediler. ikinci gün bana konum attılar marketin önüne gittim. Aradım onu, ' Marketin önündeyim' diye. Notere gittik, evrakları verdik. Ücreti hesabıma attığını söyledi bana bir dekont gösterdi. 510 bin lira attığını belirtti ama benim internetim yoktu. Orada işlemleri yaptık. Kendisinin internetine bağlanmak istediğimi söyledim. İnternete bağlandıktan sonra hesabımda para olmadığını gördüm. 'Yok attım dekont da var' dedi. Yanımda bankayı aradı bankayla konuşuyor gibi yaptı.Kendi kendine konuştu telefonda 'Markete gideceğiz' dediler. Yolda giderken içlerinden biri boğazıma bıçak dayadı. Arabayı aldılar benden ' Aşağı in ' dediler. Ben kendi aracımdan inmedim 'Markete gidelim parayı vereceğiz' dediler. Yolda giderken bıçak dayadı biri. Ne oldu dedim. ' Arabadan in' dedi Korktum ve indim. Bunlar arabaya binip gitti. Taksi tutup markete gittim, market sahibi kendilerini tanımadığını söyledi." diye konuştu.

8762f6b41f3c05ee75c3652a049f4936

"BANKALARLA HACİZLİK OLDUM"

Şikayetçi olduğunu belirten Mehmet Selim Şahin, "Akşam 20.00, 21.00 gibi Şahintepe Karakolu'na gittim. Dediler ki 'Bizim yapacağımız birşey yok' Avukat tuttum. Bakırköy Adliyesi'ne suç duyurusunda bulundum. İzmir'de yaşadıklarını öğrendim İzmir Menemen'e gittim. Oradaki polis karakoluna gidip şikayet ettim. Polis fotoğraflarını gösterdi ve araç dolandırıcıları olduğunu söyledi. 'Ben bunlardan şikayetçiyim' dedim. Ben dolandırıldığım gün savcılık harekete geçseydi tedbir koyardı arabayı yakalardı.Noterden başka bir yere satışını durdururdu. Ellerini kollarını sallayarak gezdikleri müddetçe bunlar milletin canını yakacaklar. Benim 200 bin lira da borcum vardı, borcumu da ödeyecektim eşimi ameliyat ettirecektim, onu da ödeyemediğim için bankalarla hacizlik oldum." dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sayılı günler kaldı! Bakan Koca son durumu paylaştıSayılı günler kaldı! Bakan Koca son durumu paylaştı
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye çağrı! O şarkıyı paylaştıKılıçdaroğlu'ndan İnce'ye çağrı! O şarkıyı paylaştı
Muharrem İnce adaylıktan çekildi!Muharrem İnce adaylıktan çekildi!
Anahtar Kelimeler:
Araç Bahçelievler gasp bıçak

En Çok Okunan Haberler

EYT, asgari ücret ve memur zammı… Refah payı ile kademeli artış!

EYT, asgari ücret ve memur zammı… Refah payı ile kademeli artış!

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

Bakan Soylu'dan Muharrem İnce açıklaması! 'Saldırı dışarıdan, faili belli'

Bakan Soylu'dan Muharrem İnce açıklaması! 'Saldırı dışarıdan, faili belli'

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Skandal video için harekete geçildi

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Skandal video için harekete geçildi

Ankara mitingi iddialarına Muharrem İnce’den açıklama geldi: Haberim yok!

Ankara mitingi iddialarına Muharrem İnce’den açıklama geldi: Haberim yok!

Seçim akşamı uyarısı çok konuşulmuştu! "Derhal müdahil olacaklar"

Seçim akşamı uyarısı çok konuşulmuştu! "Derhal müdahil olacaklar"

İlginizi Çekebilir

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

Yapay zeka versiyonunu yarattı! 1000 tane sevgilisi oldu

Yapay zeka versiyonunu yarattı! 1000 tane sevgilisi oldu

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki..."

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki..."

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.