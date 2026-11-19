Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin 23 Ağustos 1990 tarihli Bağımsızlık Bildirgesi'nde yer alan "Batı Ermenistan" ifadesinin Türkiye'nin doğu bölgelerini tanımladığını belirterek, bildirgenin yeniden düzenlenmesi ve yeni anayasada bu belgeye atıfta bulunulmaması gerektiğini bildirdi.

ERMENİSTAN'DA ANAYASA TARTIŞMALARI

Paşinyan, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ülkede devam eden anayasa tartışmalarına değinerek yeni anayasa taslağının ilk metninin gelecek hafta yayımlanacağını açıkladı.

"BUNUN KARŞILIĞI TÜRKİYE'NİN DOĞU BÖLGELERİ"

Mevcut anayasada 23 Ağustos 1990 tarihli Bağımsızlık Bildirgesi'ne atıflar bulunduğunu hatırlatan Paşinyan, "Bağımsızlık Bildirgesi'nde 'Batı Ermenistan' gibi kavramlar yer alıyor. 'Batı Ermenistan'ın karşılığı Türkiye'nin doğu bölgeleridir. Bu belge Ermenistan'ı çatışmacı bir mantık içine sokuyor. Dolayısıyla yeni anayasada Bağımsızlık Bildirgesi'ne atıf bulunmamalıdır." diye konuştu.

"KABUL EDERSENİZ BAŞBAKAN ADAYI OLMAYACAĞIM"

Yeni anayasaya karşı çıkan muhalefete de seslenen Paşinyan, şunları kaydetti:

"Azerbaycan Ermenilerinin geri dönüş hakkını savunduğunuzda yaklaşık 300 bin Azerbaycanlının Ermenistan'a geri dönüş hakkı da gündeme gelecektir. Bağımsızlık Bildirgesi'ndeki mevcut ifadelerin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Anayasa değişikliklerini referanduma götürelim. (Bunu kabul ederseniz) Gelecek seçimlerde başbakan adayı olmayacağım."

Kaynak: AA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır