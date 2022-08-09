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Aradaki gerginlik devam ediyor! Aleyna Tilki yaşadığı duruma isyan etti, Cüneyt Özdemir yanıtladı

09.08.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç şarkıcı Aleyna Tilki günlük hayatta yaşadığı durumları sık sık sosyal medya hesapları yoluyla paylaşıyor. Her yaptığı paylaşım olay olan Aleyna Tilki’nin kahvaltıda telefonda konuşmasına uyarı alan başarılı şarkıcı yaşadığı durumu Twitter hesabında anlatırken Cüneyt Özdemir’den yanıt geldi. İşte detaylar…

Aradaki gerginlik devam ediyor! Aleyna Tilki yaşadığı duruma isyan etti, Cüneyt Özdemir yanıtladı

22 yaşındaki başarılı şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya platformlarını aktif bir şekilde kullanıyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile günlerce konuşulan Aleyna Tilki son paylaşımında kahvaltı yaparken telefonla konuştuğu için uyarıldığını anlattı. Aleyna Tilki’nin attığı tweetin ardından gazeteci Cüneyt Özdemir karşı tarafı haklı buldu. Cüneyt Özdemir ve Aleyna Tilki önceden de tartışma yaşamıştı.

Aleyna Tilki'nin paylaşımı

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Cüneyt Özdemir'in cevabı

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“BİLGİLİ BİRİ AMA BİLGE DEĞİL”

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Cüneyt Özdemir, genç şarkıcı Aleyna Tilki’yi 'Take It Or Leave It' isimli son şarkısını ve klibini "Coğrafya herkes için kaderdir" diyerek eleştirmişti. Aleyna Tilki ise Cüneyt Özdemir için "Bilgili biri ama bilge değil" demişti.

Aleyna Tilki fotoğrafları

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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Özdemir Aleyna Tilki
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