Aradaki gerginlik devam ediyor! Aleyna Tilki yaşadığı duruma isyan etti, Cüneyt Özdemir yanıtladı

22 yaşındaki başarılı şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya platformlarını aktif bir şekilde kullanıyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile günlerce konuşulan Aleyna Tilki son paylaşımında kahvaltı yaparken telefonla konuştuğu için uyarıldığını anlattı. Aleyna Tilki’nin attığı tweetin ardından gazeteci Cüneyt Özdemir karşı tarafı haklı buldu. Cüneyt Özdemir ve Aleyna Tilki önceden de tartışma yaşamıştı.

Cüneyt Özdemir, genç şarkıcı Aleyna Tilki’yi 'Take It Or Leave It' isimli son şarkısını ve klibini "Coğrafya herkes için kaderdir" diyerek eleştirmişti. Aleyna Tilki ise Cüneyt Özdemir için "Bilgili biri ama bilge değil" demişti.

