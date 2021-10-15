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Aralarında doktorlar ve eczacılar da var! 5 yılda 600 milyon lira

15.10.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de jandarma ekiplerince çökertilen, aralarında doktor, eczacı ve uyuşturucu tacirlerinin bulunduğu 'yeşil reçete' şebekesinin 5 yıldır bu yolla gençleri zehirledikleri ve yaklaşık 600 milyon lira para trafiğini yönettikleri ortaya çıktı.

Aralarında doktorlar ve eczacılar da var! 5 yılda 600 milyon lira

Jandarma Genel Komutanlığı (KOM) Daire Başkanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerinin uyuşturucu bağımlısı olan ancak uyuşturucu maddelere ulaşamayan kişilere yeşil reçeteye tabi psikiyatri haplarının satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Dedektif gibi çalışan jandarma ekipleri, 3,5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, 12 Ekim tarihinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Buca, Balçova, Karşıyaka, Karabağlar, Konak, Güzelbahçe, Narlıdere ve Urla ilçelerinde 199 jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Olayla ilgili 26 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında, adreslerde yapılan aramalarda, 808 adet Pregabalin etken maddeli ilaç, 7 bin 78 adet reçete, 2 bin 42 adet kimlik fotokopisi, 1 adet para sayma makinesi, çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi. Operasyon kapsamında suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 2 doktor, 7 eczane sahibi, 11 eczane çalışanı, 1 doktor çalışanı, 1 doktor eşi ve 4 irtibatçı/satıcı olmak üzere toplam 26 şüpheli gözaltına alındı.

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16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 10’u jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Aralarında 2 doktor, 6 eczacı, 1 doktor eşi, 1 doktor çalışanı, 3 eczane çalışanı ve 3 uyuşturucu satıcısı olmak üzere toplam 16 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

5 YILDIR AYNI YÖNTEMLE 600 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ YÖNETİYORLARMIŞ

Öte yandan başlatılan soruşturma kapsamında, şebekenin ilaç suistimali suçunu İzmir’de 5 yıldır sürdürdüğü ortaya çıktı. Geçen 5 yıl içerisinde doktor - eczane - satıcı organizasyonunun toplamda yaklaşık 600 milyon lira para trafiğini yönettiğini ve bu yolla gençleri zehirleyerek potansiyel uyuşturucu bağımlıları oluşturduğunun tespit edildiği öğrenildi.

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(İHA)

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