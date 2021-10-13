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  4. Yok böyle tezgâh! Sanal jigolo sitesiyle onlarca kişiyi dolandırdılar

Yok böyle tezgâh! Sanal jigolo sitesiyle onlarca kişiyi dolandırdılar

13.10.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de kurdukları sanal jigolo sitesi aracılığıyla 68 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. Mersin merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin müştekileri 1 milyon 100 lira dolandırdıkları ve lüks bir hayat sürdükleri tespit edildi.

Yok böyle tezgâh! Sanal jigolo sitesiyle onlarca kişiyi dolandırdılar

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal jigolo sitesi aracılığıyla dolandırılan 68 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Ekipler, siteyle bağlantısını belirledikleri şüphelileri 4 ay boyunca hem teknik hem de fiziki takibe aldı.

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Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, başta Mersin olmak üzere Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Van, Yalova ve Zonguldak’ta 68 kişiyi dolandıran 8 şahsı yakalamak için çalışma yaptı. Mersin merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Sivas’ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 8 kişi gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 4 adet hard disk, 4 adet laptop bilgisayar, 8 adet cep telefonu ve çok sayıda sim kart ele geçirildi.

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1 MİLYON 100 BİN LİRALIK VURGUN

Ekipler, müştekilerin internette gezindikleri sırada, "Jigolo olma ve haftalık yüksek kazanç elde etme" vaadinde bulunan bir site ile iletişime geçtikleri ve kolay yoldan para kazanma fırsatı bulduğunu düşünen müştekilerden, VIP ve gold üyelik gibi isimlerle para talebinde bulunduklarını tespit etti. Şüpheliler, müştekilerin yolladığı bilgi ve görüntülerle, bu konuyu aile ve sosyal çevresine duyurarak kendilerini ifşa edecekleri yönünde tehdit ve şantaj yaparak kazanç sağladıkları ortaya çıktı. Çetenin bu şekilde 42 ilde toplam 182 kişiyi dolandırdığı ancak sadece 68 kişinin şikayette bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin bu yolla dolandırdıkları 1 milyon 100 bin lirayla lüks bir hayat sürdürdükleri belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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