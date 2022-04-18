Aralarındaki yaş farkı sosyal medyada gündem oldu! Milyonlar onları izliyor

Avustralya’nın Sidney kentinde yaşayan 40 yaşındaki Mark ve 18 yaşındaki Sav, birbirlerini bir arkadaşlık uygulaması sayesinde buldu. Kısa sürede ilişkilerinin başladığından söz eden çift 5 yılın sonunda evlerinde sadece yakın arkadaşları ve ailelerinin olduğu bir törenle dünya evine girdi.

Tanışma hikayelerini paylaşan Sav’in gönderisi milyonlarca izlenmeye ulaştı ve sosyal medya kullanıcıları evliliklerinin yasal olmaması gerektiğini ve sapkın bir ilişki olduğuna dair yorumlarda birleşti.

“HALA BİRBİRİMİZE AŞIĞIZ”

İlk tanıştıkları anda aralarında mükemmel bir uyum olduğundan söz eden Sav, “Kendimden büyük erkeklere her zaman ilgi duymuştum. Ancak Mark’ı gördüğümde onun hayatımın aşkı olduğunu anladım. Onunla yaşadığım her şey mükemmel ve biz birbirimiz için yaratılmışız. Hala birbirimize çok aşığız” ifadelerini kullandı.



