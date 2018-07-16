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Aras Bulut İynemli 3 günde, 3 otel değiştirdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.07.2018 17:01 | Son Güncelleme

Ekranların kısa sürede fenomen olan dizisi 'Çukur'un başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, yorucu sezonun ardından tatile çıktı

Aras Bulut İynemli 3 günde, 3 otel değiştirdi!

'Çukur'un başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, yorucu sezonun ardından tatile çıktı. Gazetecilere yakalanmamak için gözlerden uzak olmayı tercih eden başarılı oyuncu, Göcek'in bir köyünde konakladı.

Kalabalığa pek girmek istemeyen İymenli, konakladığı otelin hayranları tarafından öğrenilmesi ile otelini değiştirdi. Tatilinin ilk gününde otelin yerini değiştirmek zorunda kalan oyuncu, ikinci günde aynı yoğunluğu görünce otelini yine değiştirmek zorunda kaldı. Aynı sahil şeridi üzerinde bulunan otelleri sırasıyla gezen oyuncu, üçüncü kez otelini değiştirmek zorunda kaldı. Tatilini 3 erkek arkadaşı ile geçiren oyuncu, bu kez de gazetecilere yakalandı.

ŞAPKA VE GÖZLÜK İŞE YARAMADI!

Habertürk muhabiri Onur Aydın'ın haberine göre denize öğlen saatinde inen oyuncu, bir dakika yüzdükten sonra kahvaltıya geçti. Yaklaşık iki saat süren kahvaltı sonrası arkadaşları ile oturan yakışıklı oyuncu, burada da hayranları tarafından rahat edemedi.

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Tanınmamak için şapka ve gözlük takan İymenli, yine kaçamayarak hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi. Arkadaşları ile güneşlenen oyuncu, birkaç saat sonra yine denize girdi. Gazetecilerden habersiz olan oyuncu, arkadaşları ile bol bol şakalaştıktan sonra gölgede dinlenmeye çekildi.


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Çukur Aras Bulut İynemli

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