Aras Bulut İynemli: Her hafta test yaptırıyoruz

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Show TV'nin fenomen dizisi 'Çukur'un 'Yamaç Koçovalı'sı Aras Bulut İynemli, önceki akşam Ulus'taki bir mekanda görüntülendi.

Menajeri ile buluşan İynemli, yaklaşık 3 saat kaldıkları mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle dizi setlerinde önlemler aldıklarını söyleyen oyuncu, "Her hafta test yaptırıyoruz. Sette gerekli önlemler alınıyor, bütün dizi ekibi olarak çok dikkat ediyoruz" şeklinde konuştu.

İynemli, muhabirlerin oyuncu Hazal Kaya'nın "Kilolu kadın oyunculara başrol verilmiyor" açıklamasını sorması üzerine sessizliğini korudu.

30 yaşındaki Aras Bulut İynemli, ardından arabasına binerek, hızla oradan uzaklaştı.

