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  4. Aras Bulut İynemli ile Bige Önal yollarını ayırdı! 6 yıllık ilişki bitti

Aras Bulut İynemli ile Bige Önal yollarını ayırdı! 6 yıllık ilişki bitti

12.07.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur dizisinin yıldızı Aras Bulut İynemli ile 6 yıldır beraberlik yaşadığı Bige Önal yollarını ayırdı. Çiftin ayrılığı magazin dünyasında şaşkınlıkla karşılandı.

Aras Bulut İynemli ile Bige Önal yollarını ayırdı! 6 yıllık ilişki bitti

Çukur dizisi ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli, 6 yıldır birlikte olduğu ve evlenmeleri beklenen kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal ile yollarını ayırdı.

GEÇTİĞİMİZ GÜN TATİLE ÇIKMIŞLARDI

Ünlü çift geçtiğimiz günlerde Göcek'te tatil yapmış, adeta düşman çatlatmışlardı.

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Bige Önal geçtiğimiz günlerde gazetecilerle karşılaşmış ve evlilik sorusuna "Sürekli aynı soruyu soruyorsunuz ve aynı cevabı alıyorsunuz Lütfen bir daha sormayın" demişti.
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FOTOĞRAFLARI SİLDİLER

İkilinin sosyal medya hesaplarından birbirleriyle çekilmiş fotoğraflarını silmiş olması da dikkatlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemli Bige Önal
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