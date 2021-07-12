Aras Bulut İynemli ile Bige Önal yollarını ayırdı! 6 yıllık ilişki bitti

Çukur dizisi ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli, 6 yıldır birlikte olduğu ve evlenmeleri beklenen kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal ile yollarını ayırdı.

GEÇTİĞİMİZ GÜN TATİLE ÇIKMIŞLARDI

Ünlü çift geçtiğimiz günlerde Göcek'te tatil yapmış, adeta düşman çatlatmışlardı.

Bige Önal geçtiğimiz günlerde gazetecilerle karşılaşmış ve evlilik sorusuna "Sürekli aynı soruyu soruyorsunuz ve aynı cevabı alıyorsunuz Lütfen bir daha sormayın" demişti.



FOTOĞRAFLARI SİLDİLER

İkilinin sosyal medya hesaplarından birbirleriyle çekilmiş fotoğraflarını silmiş olması da dikkatlerden kaçmadı.

