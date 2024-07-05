Aras Bulut İynemli ile Buse Meral aşkı bitti mi? O soruyu duyunca cevap vermeden uzaklaştı

Bige Önal'la olan 7 yıllık ilişkisi 2022 yılının Aralık ayında sona eren ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli gönlünü 24 yaşındaki meslektaşı Buse Meral'e kaptırmıştı.

AYRILDILAR MI?

Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftin bir süre önce ayrıldığı öne sürülmüştü.

O SORUYA YANIT VERMEDİ

Katıldığı bir konser öncesi kameralara takılan Buse Meral'a "Birinci ağızdan, sizden duyalım. Aras Bey ile ayrıldığınıza dair iddialar var. Siz neler söyleyeceksiniz? Bunu sizden duyalım" diye soruldu.

Ünlü oyuncu ise "Teşekkür ederim, özel hayatımla ilgili konuşmayacağım. Çok sağ olun" diyerek uzaklaştı.







