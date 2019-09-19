Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur izleyicileri gözyaşlarına boğacak

Yönetmen koltuğunda hem televizyon hem de beyazperdede birçok başarılı projeye imza atan Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu, senaryosunu Kubilay Tat’ın yazdığı, Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur dışında İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Deniz Baysal, Deniz Celiloğlu ve Celile Toyon gibi önemli isimlerden oluşan kalabalık oyuncu kadrosuna sahip ‘7. Koğuştaki Mucize’ filminin tanıtımları seyirciyi duygulandırdı.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE İZLEYENLERİ ESKİ GÜNLERE GÖTÜRECEK

80’li yıllarda geçen filmde aralarında çok özel ve güçlü bir bağ olan baba ile kızının masumiyet uğruna verdikleri mücadele anlatılırken, hikayede yer alan elma şekeri yapma sahnesi ile 23 Nisan geçit töreni izleyenleri eski günlere götürecek. Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur ve Celile Toyon’un birlikte elma şekeri yapma sahnelerinin çekimlerinde keyifli anlar yaşandı.