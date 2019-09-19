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Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur izleyicileri gözyaşlarına boğacak

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SİNEMA TV  | 19.09.2019 17:41 | Son Güncelleme

Canlandırdığı farklı rollerle her defasında seyirciyi derinden etkileyen ve alkışları toplayan Aras Bulut İynemli’nin küçük partneri Nisa Sofiya Aksongur ile başrolünde yer aldığı, ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmi için geri sayım devam ediyor. Filmde baba kıza hayat veren ikili duygu yüklü sahneleriyle izleyenleri gözyaşlarına boğacak.

Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur izleyicileri gözyaşlarına boğacak

Yönetmen koltuğunda hem televizyon hem de beyazperdede birçok başarılı projeye imza atan Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu, senaryosunu Kubilay Tat’ın yazdığı, Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur dışında İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Deniz Baysal, Deniz Celiloğlu ve Celile Toyon gibi önemli isimlerden oluşan kalabalık oyuncu kadrosuna sahip ‘7. Koğuştaki Mucize’ filminin tanıtımları seyirciyi duygulandırdı.

7. Koğuştaki Mucize filminden çarpıcı afiş7. Koğuştaki Mucize filminden çarpıcı afiş

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE İZLEYENLERİ ESKİ GÜNLERE GÖTÜRECEK

80’li yıllarda geçen filmde aralarında çok özel ve güçlü bir bağ olan baba ile kızının masumiyet uğruna verdikleri mücadele anlatılırken, hikayede yer alan elma şekeri yapma sahnesi ile 23 Nisan geçit töreni izleyenleri eski günlere götürecek. Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur ve Celile Toyon’un birlikte elma şekeri yapma sahnelerinin çekimlerinde keyifli anlar yaşandı.

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Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemli Nisa Sofiya Aksongur 7. Koğuştaki Mucize

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