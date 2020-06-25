Arda Kural Hülya Avşar'ın peçe açıklamasına tepki! 'Para için soyunanlar...'

Hülya Avşar, önceki gün kızı Zehra Çilingiroğlu ile bir mekandan çıkarken görüntülendi. Siyah maske takan Avşar, peçe takan kadınlarla ilgili konuştu. Peçe kullananlar için 'Öcü' ifadesini kullanan Avşar'a ilk tepki oyuncu Arda Kural'dan geldi.

Yüzüne siyah bez maske takarak magazin muhabirlerinin karşısına geçen Avşar, "Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini 'öcü' demiştim. Korkmuştu. Gerçekten çok zor hayatları varmış bir kere hava sıcak ve yemek yemek çok zor" ifadelerini kullandı.

Son olarak TRT'de yayınlanan Tutunamayanlar dizisinde rol alan Arda Kural, Twitter hesabında Hülya Avşar için "Para için soyunanların Allah için giyinenlere laf söylediği iğrenç bir çağda yaşıyoruz" dedi.

