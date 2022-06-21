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Arda Kural kötü günleri geride bıraktı

21.06.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem ekranların “Yerli Leonardo DiCaprio'su” olarak anılan ünlü oyuncu Arda Kural, psikoz teşhisi konulmasının ardından setlere bir süre ara vermişti. Yıllar sonra Altan Erkekli’nin de oyuncu kadrosunda bulunduğu “Yıldızlara Bak” isimli filmle beyaz perdeye dönen Kural, “Setlere dönmek güzel bir his, güzel şeyler yapıyoruz” dedi.

Türk sinema tarihinde izleyicilerin “Yerli Leonardo DiCaprio” adıyla andığı ünlü oyuncu Arda Kural, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle beyaz perdeye bir süre ara vermişti. Ünlü oyuncuya psikoz teşhisi konulmasının ardından yıllarca ekranlardan uzak kalırken, sevenlerine güzel haber geldi. Oyuncu kadrosunda Altan Erkekli gibi usta isimlerin de bulunduğu “Yıldızlara Bak” filmi, başrol oyuncusu Arda Kural ile çekimlerine başladı. Yönetmen koltuğunda Doruk Tüzel’in bulunduğu dram türündeki yapımın, Kural’ın hayatından kesitler taşıdığı ve 28 Ekim tarihinde sevenleri ile buluşacağı öğrenildi.

"GÜZEL BİR FİLM, ANLAMI VAR"

Yeni filmi hakkında konuşan Arda Kural, “Güzel bir film, bir anlamı var. İnsana değer katmak adına, hayatta dramın olduğunu anlatmak adına, insanın başına kötü şeyler gelebileceğini anlatmak adına yapıyoruz bu filmi. Hayatta yaşadığımız kötü olayların başımıza neden geldiği hakkında düşünmek ve nasıl mücadele edebileceğimizi anlatmak istedik. Bu filmde içsel yolculuğumuzun dışa vurumunu hissettirmek istedik. Güzel olacağını düşünüyorum” dedi.

"SETLERE DÖNMEK GÜZEL BİR HİS"

Tekrardan setlere dönmek hakkında da fikirlerini belirten Arda Kural, “Setleri özlemişim gerçekten. Yeniden ortaya çıkmak, geri gelmek gibi bir anlamı var bu filmin. Setlere dönmek güzel bir his. Sevenlerime teşekkür ediyorum, güzel şeyler yapıyoruz. Takip ederlerse sevinirim” diyerek yeni projelerin olabileceği sürprizini verdi.

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