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Arda'nın dava gününde doğum günü detayı

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.10.2018 09:19 | Son Güncelleme

Şarkıcı Berkay'a saldıran Başakşehirli futbolcu Arda Turan, doğum günü olan 30 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.

Arda'nın dava gününde doğum günü detayı

Sarıyer Emirgan’daki bir eğlence mekanında 10 Ekim gecesi futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan olaya ilişkin iddianame, İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, tarafların karşılaşacağı duruşma tarihini de 30 Ocak 2019 tarihi olarak belirledi.

DOĞUM GÜNÜNDE HAKİM KARŞISINDA…

Bu tarih,30 Ocak 1987 doğumlu Arda Turan’ın doğum tarihi olarak da dikkat çekiyor. Şarkıcı Berkay’a saldıran futbolcu, 32 yaşına girdiği gün hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcısı İbrahim Bozkurt tarafından hazırlanan iddianamede, şarkıcı Berkay’ın eşi Özlem Şahin “müşteki”, futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin ise “müşteki-şüpheli” sıfatıyla yer alıyor.İddianamede, Arda Turan hakkında “Cinsel taciz”, “Kasten yaralama”, “Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme”, “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma” suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Berkay Şahin hakkında ise “Hakaret” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
arda turan dava berkay

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
desenize arda turana doğum günün de hakimden iyi yada kötü bir süpriz hediye gelir
para verip serbest kalacak sonu belli tiyatro
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