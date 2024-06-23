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  4. Arda'nın elinden yeleği aldı! Mustafa Sandal'dan Montella'ya sert sözler: 'Hayırdır koçum?'

Arda'nın elinden yeleği aldı! Mustafa Sandal'dan Montella'ya sert sözler: 'Hayırdır koçum?'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
23.06.2024 22:47
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A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanındaki görüntü gündem oldu. Görüntülerde Montella'nın Arda'nın elinden giydiği yeleği alması yer aldı. Sosyal medyada tepkiler gelirken, bir açıklama da sanatçı Mustafa Sandal'dan geldi.

Arda'nın elinden yeleği aldı! Mustafa Sandal'dan Montella'ya sert sözler: 'Hayırdır koçum?'

Çekya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

ARDA'NIN ELİNDEN YELEĞİ ALDI

Çekya maçı öncesi antrenmanında Arda Güler, as takımla çalışmak için yelek giydiği esnada Teknik Direktör Montella’nın Arda’nın elinden yeleği aldığı ve ayırdığı görüldü. Arda o anlar sonrası büyük bir şok yaşadı ve sosyal medya gündem oldu.

SANDAL'DAN SERT SÖZLER: "NEREDEN VE KİMDEN GELİYOR O CÜRET?"

Şarkıcı Mustafa Sandal gündem olayla ilgili olarak Montella'ya sert sözler kullandı. Paylaşımında Sandal şunları ifade etti:

"Hayırdır koçum sen bu cüreti nereden ve kimden buluyorsun? Bu ülkenin gururu, evladı ve gündemdeki en büyük yeteneğine antremandaki o tavrın nedir? Nereden ve kimden geliyor o cüret? Burası Türkiye ve Türk futbol severler aklını alır neye uğradığını şaşırırsın. Şansını böyle abuk hareketlerle zorlama bence kukla kılıklı antrenör bozuntusu seni!!!"


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Mustafa Sandal Arda Güler montella
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