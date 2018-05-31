Arda Öziri'nin sevgilisinden duygusal mesaj

Oyuncunun yakın arkadaşı Rıza Kocaoğlu törende gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze töreninin ardından Cengiz Çolak, oyuncunun son anlarını anlattı.

Cengiz Çolak, "Akşam Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için bana geldi. Keyifli bir akşam geçirdik, bol bol güldük. 'Bu saatte gitme, kal' dedim ama Saat 03.00 gibi çıktı. TEM'de kaza geçirmiş. Çok üzgünüm, çok yakın bir arkadaşımı kaybettim" dedi.

SON MESAJLAR

Öte yandan Cengiz Çolak arkadaşının yazdığı son mesajları da Instagram hesabından paylaştı.

Arda Öziri'nin sevgilisi Vildan Örnek'in Instagram paylaşımı ise yürek dağladı.

'6 YIL SONRA AYNI GÜN KAYBETTİM SENİ'

Vildan Örnek, bu fotoğrafı paylaşıp şu notu düştü:

Eşim, dostum, arkadaşım, sırdaşım ne çok şey oldun hayatımda. Hayatıma girdiğin ilk günden beri (27.05.2012) şimdi tam 6 yıl sonra aynı gün kaybettim seni.

Acımın tarifi olamaz. Sen babana kavuştun birgün bizde sana kavuşacağız.

Hayatıma kattıkların için sana binlerce kez teşekkür ederim güzel insan...





