Oyuncu Arda Öziri'ye acı veda!

En son Diriliş Ertuğrul isimli televizyon dizisinde oynayan Arda Öziri, geçen pazar günü sabah saatlerinde, TEM yolu Ümraniye mevkiinde, yönetimindeki motosikletin kontrolünü kaybetmesi sonucu yaptığı kazada ağır yaralandı. Öziri, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öziri, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arda Öziri için sevenleri tören düzenledi. Törene Öziri'nin ailesi, öğretmenleri ve arkadaşları katıldı. Öziri'nin sınıf arkadaşlarından oyuncular Burak Altay ve Rıza Kocaoğlu da törene katılanlar arasında yer aldı. Kocaoğlu ve Altay, ölen arkadaşları için uzun süre gözyaşı döktü.

Törende, slayt gösterisiyle Öziri'nin fotoğraflarının gösterilmesinin ardından, arkadaşları onunla geçirdiği anıları paylaştı. Tabutunun üzerine taraftarı olduğu Altay takımının forması ve atkısı konuldu.

Rıza Kocaoğlu, gözyaşlarına hakim olamadığı konuşmasında, "Onunla çok aynı yatakta yattık, çok vakit geçirdik. Birlikte çok yollar yaptık, çok kızlar sevdik. Güzel babasını çok erken kaybettiği için hepimizden önce büyüdü. Hepimizin en hızlısı oydu, şimdi de öyle davrandı" dedi.