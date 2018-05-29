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Oyuncu Arda Öziri'ye acı veda!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.05.2018 12:24 | Son Güncelleme

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden oyuncu Arda Öziri (40) için, memleketi İzmir'de, mezun olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tören düzenlendi.

Oyuncu Arda Öziri'ye acı veda!

En son Diriliş Ertuğrul isimli televizyon dizisinde oynayan Arda Öziri, geçen pazar günü sabah saatlerinde, TEM yolu Ümraniye mevkiinde, yönetimindeki motosikletin kontrolünü kaybetmesi sonucu yaptığı kazada ağır yaralandı. Öziri, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öziri, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Arda Öziri için sevenleri tören düzenledi. Törene Öziri'nin ailesi, öğretmenleri ve arkadaşları katıldı. Öziri'nin sınıf arkadaşlarından oyuncular Burak Altay ve Rıza Kocaoğlu da törene katılanlar arasında yer aldı. Kocaoğlu ve Altay, ölen arkadaşları için uzun süre gözyaşı döktü.

Törende, slayt gösterisiyle Öziri'nin fotoğraflarının gösterilmesinin ardından, arkadaşları onunla geçirdiği anıları paylaştı. Tabutunun üzerine taraftarı olduğu Altay takımının forması ve atkısı konuldu.

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Rıza Kocaoğlu, gözyaşlarına hakim olamadığı konuşmasında, "Onunla çok aynı yatakta yattık, çok vakit geçirdik. Birlikte çok yollar yaptık, çok kızlar sevdik. Güzel babasını çok erken kaybettiği için hepimizden önce büyüdü. Hepimizin en hızlısı oydu, şimdi de öyle davrandı" dedi.

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Burak Altay ise "O bizim ağabeyimiz, kardeşimizdi. Acımı tarif edemiyorum" dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna da mezun ettikleri bir öğrenciyi bu şekilde karşılamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Ünlü tiyatrobilimcisi, oyuncu, eleştirmen ve yönetmen Prof. Dr. Özdemir Nutku da Öziri'yi görür görmez sahneyle bütünleştiğini anladığını söyleyerek, "Çok yetenekli, pırıl pırıl bir gençti. Ona üst seviyede rolleri vermekten hiç çekinmedik. Şimdi bu durumda olmamız çok acı" dedi.

Arda Öziri, bugün öğlende Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Işıkkent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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ŞEBNEM BOZOKLU'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Arda Öziri ile sınıf arkadaşı olan oyuncu Şebnem Bozoklu, yıllar öncesina ait fotoğrafı "Benim canım sınıfım.... 10'duk 9 kaldık Arda’nın gidişiyle... Nasıl küçüğüz, nasıl mutluyuz, nasıl haberimiz yok hayatın sürprizlerinden... Sevgiyle güle güle Arda Öziri... Sen hep bizim Romeo'muz kalacaksın" notuyla Instagram'da paylaştı.


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