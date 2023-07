Arda Turan'dan dikkat çeken Arda Güler açıklaması! 'Fenerbahçe'ye teşekkür ediyoruz!'

Trendyol 1. Lig play-off yarı final ilk maçından 1-0'lık galibiyetle ayrılan Eyüpspor, rövanşta Bodrumspor'a 2-0 yenilerek elenmişti. Son dakikada yediği gollerle sahadan mağlup ayrılan İstanbul ekibinin teknik direktörü Arda Turan, yeni sezon hazırlıkları öncesinde açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, Okan Buruk ve Caner Erkin hakkında konuşan Turan, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için ise övgü dolu ifadeler kullandı.

İşte Arda Turan'ın Tivibu Spor'daki sözleri;

"FATİH TERİM'İN UZAK KALMASI RAHATSIZ EDİYOR"

"Benim tanıdığım hoca, çalıştığı zaman çok daha mutlu. Ben onun sevdiği bir evladı olarak, dinlenmesini, hayatı da kaçırmamasını istiyorum. Torunlarıyla vakit geçirsin, yaşasın, keyifli olsun. Onun gibi futbol adamının da futboldan uzak kalması rahatsız edici oluyor. Her zaman yenilikleri takip eden, her zaman oyuna hamleyi cesaretle yapan, oyunun iki yönünü de çok fazla geliştirebilen bir teknik direktör. İnsanların Fatih Terim'in hep motivasyonu üzerinden gitmesi beni rahatsız etmiştir. Bu kadar başarı ve bu kadar kupa... Bence Fatih Hoca'nın en son, en önemli özelliği motivasyondur."

"TERİM'E BENZEMEK ÇOK HOŞUMA GİDİYOR"

"Fatih Terim’e benzemek çok hoşuma gidiyor ama aynı şekilde kariyeriyle de benzemek lazım. Sevdiğiniz ve hayran olduğunuz biriyle çok vakit geçirince bazı özellikleriniz benziyor."

"GALATASARAY'I ÇALIŞTIRMAK İSTERİM"

"Ben Galatasaraylıyım, çocukluk sevdam. Bu çocukluk sevdası yargılanmış bir Galatasaraylıyım. İnsan sevdasına karşı her zaman bir özlem duyar. Ben her zaman Galatasaray teknik direktörlüğü gibi bir hayalim var. Ama Okan ağabey gibi büyüklerimiz çok başarılı olacak ki bu fırsatlar bize daha iyi gelsin. Sıramızı uygun zamanda bekliyor olacağız. Onun için hazırlanacağız. Ben ülkemin milli takımını, Galatasaray'ı da çok çalıştırmak isterim. Ama daha sonra hayalim Atletico Madrid'i, Barcelona'yı çalıştırmak. Bunun için her gün çalışıyorum. Her sabah kalktığımda, kendime en iyi teknik direktör olmak istediğimi söylüyorum. Bunu başaracağım inşallah."

"ARDA GÜLER İÇİN FENEBRAHÇE'YE TEŞEKKÜRLER"

"Arda, hepimizin geleceğine ümitle baktığı, bizi çok heyecanlandıran, gurur duyduğumuz bir kardeşimiz. Fenerbahçe'ye de teşekkür ediyoruz Arda'nın gelişiminde ve ortaya çıkmasında çok büyük katkı sağladılar. Arda, hepimiz için bir değer. Keyif alsın, mutlu olsun... İnanıyorum ki, dünyanın en iyi futbolcularından olacaktır. Barcelona'ya gitse daha çok mutlu olurdum. Bizi çok geçecektir. Kalbimi ve dualarımız onunla. Çok güzel şeyler yaşıyor. Bunların keyfini çıkartsın. Bence çok yakıştı."

"CANER'E ÇOK GÜVENİYORUM"

"Caner Erkin, gittiği birçok takımda şampiyonluk yaşamış, önemli ve değerli bir oyuncu. Caner'e çok güveniyorum. En büyük transferlerimizden biri. Olgunluk döneminde. Burada olmasından çok mutluyum."