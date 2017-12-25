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Arda Turan ile Aslıhan Doğan barıştı mı?

MAGAZİN HABERLERİ | 25.12.2017 14:27 | Son Güncelleme 50 dakika önce

Bir küs barışık süren ilişkilerini noktaladıklarını açıklayan Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın yeniden barıştıkları konuşuluyor. Arda Turan'ın Aslıhan Doğan'ın kardeşi Dilahan Doğan'ın doğum günü için İspanya'dan İstanbul'a gelmesi ise iddiaları kuvvetlendiriyor.

Arda Turan ile Aslıhan Doğan barıştı mı?

Aslıhan Doğan ile Barcelonalı futbolcu Arda Turan’ın 10 yıllık arkadaşlığı, Mayıs 2015’te aşka dönüşmüştü. Bir darılıp bir barışan sevgililer geçen Eylül’de yine ayrılmıştı. Arda Turan sosyal medyadan “İlişkimizi saygı çerçevesinde sonlandırdık. Bundan sonraki hayatında kendisine sağlık ve mutluluk diliyorum” açıklamasını yapmıştı. Ama Ekim’de 4’üncü kez barışmışlardı.

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ANNE BABASI DA VARDI

Arda Turan ile Aslıhan Doğan barış sonrası birlikte hiç ortaya çıkmamıştı. Kural cumartesi akşamı bozuldu. Arda Turan sevgilisinin kardeşi Dilahan Doğan’ın doğum günü için İspanya’dan İstanbul’a geldi. Doğan Ailesi’nin Çubuklu’daki evlerinde yapılan kutlamaya katıldı. Partide Aslıhan’ın anne-babası Güler-Sabri Doğan da vardı. Dilahan 29 yaşına bastı. (Kaynak: posta.com.tr)

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arda turan Aslıhan Doğan

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