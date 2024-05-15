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Dünya listesinde zirveye yerleşmişti! Popstar Bayhan'a şok… Şaşırtan karar

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.05.2024 15:51
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Son dönemde değiştirdiği imajı ve seslendirdiği şarkıları ile adından sıkça söz ettiren Popstar Bayhan, yeni bir rekora imza atarak Spotify'ın Dünya Viral L süre sonra zirveye yerleşen ilk Türk sanatçı olmayı başarmıştı. Popstar Bayhan hayranlarını şaşırtan kararı sosyal medya üzerinden paylaştı.

Dünya listesinde zirveye yerleşmişti! Popstar Bayhan'a şok… Şaşırtan karar

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Popstar'da farklı yorumu ve kendine özgü tavırlarıyla dikkat çeken Bayhan Gürhan bu yarışma ile adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştı.

Yarışmanın ardından müzik kariyerine devam eden Popstar Bayhan son günlerde değişimiyle gündemdeydi. Bayhan hem yepyeni tarzı hem de "Unchained Melody" ve "Fly Me to the Moon" şarkılarını seslendirmesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

bayhan

REKOR KIRMIŞTI

Popstar Bayhan, "Tiryakinim" şarkısıyla da müzik listelerinin altını üstüne getirdi. Spotify Top 50 Dünya Viral listesine 1 numaraya yükselerek zirvenin sahibi olan Bayhan, Dünya Viral Listesi’nde uzun süre sonra zirveye yerleşen ilk Türk sanatçı oldu.

bayhan son hali

BÜYÜK ŞOK

Popstar Bayhan hayranlarına şaşırtan kararı açıkladı. Bayhan sosyal medya hesabından 'Teknik bir sorundan dolayı Tiryakinim'e geçici bir süre ara... Kısa süre sonra şarkımız yeniden yayında olacaktır. Göstermiş olduğunu ilgi ve hassasiyete teşekkür ederim...' ifadelerini kullandı.

bayhan

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