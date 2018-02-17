Arda Turan ve Aslıhan Doğan Boğaz'da ev tuttu

Barselona’dan Başakşehir’e transfer olan yıldız oyuncu Arda Turan, geçtiğimiz günlerde uzatmalı sevgilisi Aslıhan Doğan ile sürpriz bir şekilde yeniden bir araya gelmiş ve nişan yapmıştı.

Ani nişan kararının ardından Doğan’ın hamile olduğu iddiaları ortaya atıldı. Ancak bu iddianın doğru olmadığı çıktı.

Uçankuş’tan Faik Erdemli, çiftin bebek beklemediğini ancak tatlı bir telaş içinde olduklarını yazdı. İspanya’dan döndükten sonra Bahçeköy Saklı Koru’da 5.5 milyon dolara aldığı bir evi olmasına rağmen otelde kalmayı tercih eden Turan, Doğan ile birlikte oturacağı sonunda buldu.

Çift, Boğaz’da bir yalı dairesi kiraladı. Yalı dairelerinin aylık kiraları 30 ile 50 bin TL arasında değişiyor.

Öte yandan çiftin Saklıköy’deki villada oturmak istememesinin nedeni ise Sinem Kobal çıktı. Bilindiği üzere Turan ve Kobal, uzun süre birliktelik yaşamış ancak evlenmeleri beklenirken ayrılık kararı almıştı. Turan’ın servet değerindeki villasının o günlerde Kobal’ın zevkine göre dekore edildiği ortaya çıktı.