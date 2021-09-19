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Arda Türkmen ile evlilik hazırlığı yapan Melodi Elbirliler'den bekarlığa veda

19.09.2021 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şef Arda Türkmen, bir süredir beraber olduğu sosyal medya fenomeni sevgilisi Melodi Elbirliler ile dünya evine giriyor. Melodi Elbirliler sevgilisinin mekânında büyük bir bekarlığa veda partisi yaptı.

Arda Türkmen ile evlilik hazırlığı yapan Melodi Elbirliler'den bekarlığa veda

Sunduğu yemek programıyla tanınan şef Arda Türkmen, Melodi Elbirliler ile yakın zamanda nikah masasına oturacak. Aralarında 16 yaş fark olan ikili düğün hazırlıklarını tamamladı.

Elbirliler geçtiğimiz günlerde, “Düğün tarihi belli fakat günü paylaşmak istemiyorum. Sadece yaz bitmeden diyebilirim. Hazırlıklar tamamlandı. Gelinliğimi de satın aldım” demişti.

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Melodi Elbirliler geçtiğimiz akşam sevgilisinin Karaköy'deki mekânında büyük bir bekarlığa veda partisi verdi.

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Melodi Elbirliler'in fotoğraflarına beğeni yağdı.

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Fotoğraf üstüne fotoğraf paylaşan Elbirliler'e bazı takipçileri ise "Veda böyleyse düğün kim bilir nasıl olur" yorumlarında bulundu.

MELODİ ELBİRLİLER KİMDİR?

1991 yılında İzmir'de doğan Melodi Elbirliler, sosyal medyada 'Güzellik bloggeri' olarak tanınıyor. Instagram'da 543 bin takipçisi bulunan Elbirliler, makyaj videoları yayınlıyor.

Melodi Elbirliler, Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.


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Melodi Elbirliler
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