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Arda Türkmen Melodi Erbirliler çiftinden müjdeli haber! Bebeklerine koydukları isim dikkat çekti

16.11.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şef Arda Türkmen ile fenomen Melodi Erbirliler çifti bebeklerini kucaklarına aldı. Türkmen fotoğraf paylaşıp kızlarına verdikleri ismi de açıkladı.

Arda Türkmen Melodi Erbirliler çiftinden müjdeli haber! Bebeklerine koydukları isim dikkat çekti

Yemek tarifleriyle gönüllerde taht kuran, güler yüzünü eksik etmeyen ünlü şef Arda Türkmen ve fenomen Melodi Elbirliler çiftinin bebekleri dünyaya geldi. Instagram'dan kızı ile ilk paylaşımını yapan Arda Türkmen, kızının adını açıklayıp "Ailemize hoş geldin. Yolun, bahtın, şansın hep açık olsun" ifadelerini kullandı.

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İSMİ DİKKAT ÇEKTİ

Instagram'da 2,1 milyon takipçisi bulunan 47 yaşındaki Arda Türkmen, dün akşam bir paylaşım yaparak baba olduğunun müjdesini verdi. Kızının ayağını paylaşan Türkmen, "Biz bugün 3 olduk… kızımız Ada Siena Türkmen, ailemize hoş geldin… yolun, bahtın, şansın hep açık olsun… Allah herkesin de gönlüne göre versin… bugün en mutlu günümüz… güzel dilekleri için herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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