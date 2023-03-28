Argan yağı saça faydaları: Argan yağı saçta ne işe yarar, nasıl uygulanır?

Saç bakımında özellikle de saçların daha nemli, canlı, parlak ve sağlıklı görünmesi için genellikle doğal ve bitkisel kaynaklı ürünler kullanımı tercih edilir. Bunun temel nedeninin de var olan saç bakım ürünlerinde yer alan silikon, paraben ve parfüm gibi kimyasal içeriklerin saç yapısını ve sağlığının daha da bozduğunu düşünülmesidir. Bu noktada da çoğu kişinin tercih ettiği doğal kaynaklı ürünlerin başında da sağlıklı yağlar gelir. Argan yağı da bu ürünlerden birisidir.

Argan yağı nedir?

Son dönemlerde popülerliğini ve bilinirliğini iyice artıran argan yağı direkt olarak kullanılabildiği gibi çeşitli şampuan, bakım kremi ya da maskenin içinde de yer almaya başladı. Argan ağacının bitkilerinden elde edilen argan yağı özellikle saç bakımında sıklıkla tercih ediliyor. Sadece saç bakım ürünlerinde değil aynı zamanda diğer kozmetik ürünlerinde de kullanılan argan yağı “sıvı altın” olarak adlandırılıyor.

Argan yağı saçta ne işe yarar?

Ana vatanı Fas olan argan ağacının meyvelerinden elde argan yağı günümüzde “altın sıvı” olarak nitelendirilir. Bunun nedeni saç ve cilt bakımında ve onarılmasında pek çok faydasının olması ve etkin rol oynamasıdır. Argan yağının saça faydaları şu şekildedir:

Argan yağı A ve E vitamini açısından zengindir.

Saç derisinin ve saçın ihtiyacı olan nemi karşılar, doğal bir nemlendirici kaynağıdır.

Saç kuruluğuna ve saç kepeklenmesine iyi gelir.

Yıpranmış ve boyalı saçların onarılmasında etkin rol oynar.

Saçları ve saç diplerini canlandırır, daha sağlıklı görünmesini sağlar.

Saçların güçlenmesini ve gürleşmesini sağlar.

Boyalı saçlarda, boyanın daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

Matlaşmış bir görünüme sahip olan saçların parlaklık kazanmasına yardımcı olur.

Saç kırılmalarını ve kopmalarını engeller.

Argan yağı saça nasıl kullanılır?

Argan yağı saça faydaları sayesinde hemen hemen her yaştan ve cinsiyetten kişinin tercihleri arasında yer alıyor. Argan yağının saça kullanımı açısından 2 farklı yol bulunur. Bunlardan birisi argan yağını direkt kullanmakken diğeri de çeşitli saç ürünlerine ekleyerek kullanmaktır. Argan yağı aynı zamanda saça uygulanırken durulanarak ya da durulanmadan da kullanılabilir. Argan yağını saça kullanırken direkt olarak kullanmak isterseniz avuç içinize saçınızın gürlüğüne ve uzunluğuna göre birkaç dama argan yağı dökün ve saç diplerinizden saç uçlarınıza kadar masaj yaparak uygulayın. Argan yağını saça uyguladıktan sonra yaklaşık 30 dakika kadar bekletin ve bu bekleme süreci boyunca havlu ya da tülbentle saçınızı sarın. 30 dakika kadar bu şekilde bekledikten sonra doğal içerikli bir şampuanla yıkayıp durulayın.

Argan yağını durulamadan da kullanabilirsiniz. Bunun için duştan sonra temi ve hafif nemli saçınıza, yine saçınızın uzunluğu ve gürlüğüne göre argan yağından uygulayın. Avuç içinize biraz argan yağı damlatarak tüm saçınıza nazik bir şekilde yedirin. Ancak argan yağını fazla kullanırsanız saçınızda yağlanma olabilir ve saçınızın yapısını bozabilirsiniz

Saçlarınızı gürleştirmek için argan yağı maskesi de yapabilirsiniz. Saç gürleştiren argan yağlı saç maskesi için 2 tatlı kaşığı argan yağı ve 1 tane yumurta yeterli olacaktır. Yumurtayı bir kaba kırın ve iyice çırpın. Sonrasında 2 tatlı kaşığı argan yağı ekleyin ve iyice karıştırın. Karışımı saçınıza iyice uygulayın ve yaklaşık 10 dakika kadar bekletin. Çok sıcak olmayan, ılık bir suda saçlarınızı durulayıp doğal içerikli bir şampuanla yıkayın. Saç gürleştiren argan yağlı saç maskesi tarifini haftada 1 kez uygulamanız yeterli olacaktır.

Argan yağı saç için kaç günde bir kullanılır?

Argan yağı genellikle saf olarak satılsa da farklı saç bakım ürünlerinin içerisinde de kullanılabilir. Argan yağını nasıl kullandığınıza göre argan yağının saça faydaları ve kullanım şekli de farklılık gösterir. Saçın daha sağlıklı ve parlak bir görünümde olması için argan yağı oldukça etkili bir üründür. Sadece saç uçlarına değil aynı zamanda saç köklerinde ve kafa derisine de iyi gelir. Argan yağını ister direkt saçlara uygulanabilir ya da direkt olarak kafa derisine masaj yaparak kullanabilirsiniz. Düzenli ve bilinçli kullanım sonucunda saçlarınız daha sağlıklı ve parlak görünebilir.

Argan yağı eğer durulanmayan bir şekilde kullanılıyorsa haftada 1 ya da 3 kere kullanmak yeterli olacaktır. Argan yağı kullanıldıktan sonra yaklaşık olarak 2-3 gün saçta etkilerini göstermeye devam eder. Bu nedenle argan yağı haftada 3 kere kullanılabilir. Eğer saçlarınız sağlıksızsa yada çok fazla zarar görmüşse saç toparlanana kadar her gün ya da daha sık kullanılabilir.



