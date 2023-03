Yulaf ezmesi faydaları: Yulaf ezmesi nasıl yenir, kilo aldırır mı?

Günümüzde sağlıklı karbonhidrat kaynağı olarak pek çok tarifte yerini alan yulaf, besin değeri bakımından da oldukça sağlıklıdır. Özellikle de bitkisel antioksidan bakımından zengin olan yulaf aynı zamanda yüksek olarak vitamin ve mineral de bulundurur. Yulafın değirmende öğütülmesiyle üretilen yulaf ezmesi bir tahıl ezmesi olarak karşımıza çıkar. Doyuruculuğunun yanı sıra pek çok faydaya sahip olan yulaf ezmesi diyetlerde en sık tercih edilen ürünlerden birisidir.

Yulaf ezmesi nasıl yapılır?

Yulaf ezmesi temel olarak yulaf tanelerinin değirmende öğütülmesiyle elde edilir. Öğütülmüş yulaf olarak da adlandırabileceğimiz yulaf ezmesi, yulaf tanelerinden daha ince ve küçüktür. Yulaf taneleri kabuğunun soyulmasının ardından buharda pişirilir. Yulaf taneleri buharda pişirildikten sonra yassı bir hâl alana kadar değirmende öğütülür ya da ezilir. Bu hâliyle de tüketilebilen yulaf ezmesinin raf ömrünün uzaması için kurutulur. Kurutulmuş yulaf ezmesi uzun süreler saklanacak hâle gelir.

Yulaf ezmesi çiğ yenebildiği gibi farklı tariflerle birlikte de kullanılabilir. Yulaf ezmesi sıklıkla süt, yoğurt ve suyla birlikte tüketilir. Yulaf ezmesinin tüketilmesinin pek çok yolu ve tarifi vardır. Süt ve süt ürünleriyle birlikte tüketilebileceği gibi omlette un yerine tercih edilebilir. Bunun yanı sıra kek, kurabiye gibi hamur işlerinde un yerine sağlıklı bir alternatif olarak kullanılabilir. Lapa olarak tüketilebilmesinin yanı sıra meyve, kuru yemiş, gronala gibi ürünlerle birlikte bar şeklinde tüketilebilir. Sıklıkla tüketilen yulaf lapasının tarifini şu şekilde verebiliriz

Yulaf lapası tarifi:

Malzemeler:

1 çay bardağı süt ya da su

3 yemek kaşığı Yulaf

Süt ya da su bir tencereye dökün. Tenceredeki süt/suyun üstüne 3 yemek kaşığı yulafı ekleyin ve ocağın altını açın. Su ya da süt kaynayıp yulaflarla birlikte lapa bir hâl alana kadar pişirin. Lapa kıvamı aldıktan sonra ocaktan indirin. Bu noktada dilerseniz içerisine tarçın, Hindistan cevizi, kuru yemiş ya da meyveler ekleyerek tarifi zenginleştirebilirsiniz.

Yulaf ezmesi ne işe yarar?

İçeriğinde demir, folat, çinko, fosfor, B1 ve B5 vitaminleri gibi pek çok değeri içeren yulaf ezmesi bitkisel kaynaklı bir antioksidandır. Lif açısından da oldukça zengin olan yulaf ezmesi tam bir mineral, vitamin ve antioksidan kaynağıdır. Doğal ve sağlıklı bir karbonhidrat alternatifi olduğu için vücudun birincil enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Kahvaltılarda tüketilen yulaf ezmesi kandaki şeker seviyesini düşürmez ve uzun süreli bir enerji sağlar. Yulaf ezmesinin faydaları şu şekildedir:

İçeriğindeki beta-glukan sayesinde bağışıklık sistemini destekler.

Bilinçli tüketildiğinde beyaz kan hücrelerinin hareketini artırır.

Yaralanmaların daha çabuk iyileşmesini sağlar.

Kan akışını hızlandırır.

Vücuttaki şekeri dengeler ve vücudun insülin yanıtını iyileştirmeyi destekler.

Yüksek lif içeriği sayesinde kabızlık sorununa iyi gelir.

İçeriğindeki beta-glukanlar sayesinde vücutta bulunan sağlıklı kolesterol seviyesini dengeler.

Tok hissettirmesi ve doyurucu olması sayesinde kilo vermeyi destekler.

Sağlıklı bir karbonhidrat olduğu için kilo alma konusunda da yardımcı olur.

Strese bağlı uykusuzluk sorunlarıyla mücadele eder.

Sinir sisteminin çalışmasını destekler.

Yulaf ezmesi kilo aldırır mı?

Yulaf ezmesi faydaları sayesinde sıklıkla diyet listelerinde tercih edilen bir besin kaynağıdır. Lif açısından zengin olması, doyuruculuğu ve tok tutması, aynı zamanda da sağlıklı karbonhidrat kaynağı olması sayesinde hem kilo vermek hem de kilo almak isteyen kişilerin tercih edebileceği bir tahıl grubudur. Yulaf ezmesi kilo vermek için kullanılan ürünlerden birisi olsa da bilinçli tüketilmediği takdirde her gıda gibi kilo almaya neden olabilir. Yulaf ezmesi tariflerinde kullanılan çikolata, bal, çok miktarda muz, rafine şeker gibi ürünler yulaf ezmesinin sağlıklıdan ziyade zararlı olmasına yol açabilir. Yulaf lapası her ne kadar yüksek bir kaloriye sahip olmasa da yulaf ezmesi tariflerinde kullanılan diğer ürünlerle birlikte kilo alımına neden olabilir. Her üründe olduğu gibi yulaf lapasının da doğru ve bilinçli kullanımı için mutlaka bir beslenme ve diyetetik uzmanının görüşünü almakta fayda vardır.

Yulaf ezmesi zayıflatır mı?

Yulaf ezmesi tok tutması sayesinde kilo verme sürecinde hem kilo vermek isteyen kişiler hem de diyetisyenler tarafından sıklıkla tercih edilir ve kullanılır. Lif bakımından yüksek olması, sindirim ve boşaltım sistemini desteklemesiyle birlikte kilo verme sürecinde kişilere destek olur. İçeriğindegi omega-3 yağ asitleri sayesinde de tatlı isteğini azaltmakla birlikte metabolizmayı ve dolayısıyla da yağ yakmayı hızlandırması kilo vermeyi kolaylaştırır. Ancak hiçbir ürünün direkt olarak zayıflatıcı bir etkisinin olmadığı unutulmamalıdır.

Yulaf ezmesi bilinçli tüketildiği ve uzman görüşü sonrasında diyet listesine eklendiği takdirde kilo verme sürecini destekleyerek kişinin kilo vermesini sağlar. Ancak diyetlerde sadece yulaf ezmesi tüketmek sağlıklı değildir. Bunun yanı sıra yulaf ezmesi tariflerinde rafine şeker kullanmak, bol miktarda çikolataya yer vermek ya da bal gibi yüksek kalorili ürünleri kullanmak kilo almaya neden olabilir. Kilo vermek ya da kilo almak için doğru bir şekilde yulaf ezmesi kullanımı mutlaka bir uzman tarafından kontrol edilmelidir.