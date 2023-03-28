Keçiboynuzu özü faydaları: Keçiboynuzu özü nasıl kullanılır, ne işe yarar?

Keçiboynuzu, Akdeniz iklimine sahip olan yerlerde yetişen bir meyvedir. Akdeniz’in yanı sıra Hint Yarımadası, Asya’nın bazı bölgeleri ve Kuzey Afrika’da dav yetişir. Keçiboynuzu çinko, kalsiyum, fosfor bakımından zengin olmasının yanında E ve K vitaminleri açısından da zengindir. İçerdiği vitamin ve minerallerin yanı sıra yüksek bir şeker oranına sahiptir ve doğal bir tatlandırıcı ve enerji verici olarak kullanılabilir. Keçiboynuzundan elde edilen keçiboynuzu özü şifa niyetine kullanılan gıdalardan birisi olarak karşımıza çıkar. Günümüzde popülerliğini koruyan gıdalardan birisi olan keçiboynuzu özü kemik sağlığına iyi gelmesiyle bilinir. Sadece kemik sağlığı değil sağlık açısından da pek çok faydası bulunur.

Keçiboynuzu özü ne işe yarar?

Keçiboynuzu tat olarak oldukça beğenildiği gibi aynı zamanda oldukça şifalı ve faydalıdır. Özellikle kış aylarında tüketimi artan keçiboynuzu birçok gıdada yerini aldığı gibi birçok tarifin de gözdesidir. Keçiboynuzu özü doğal bir besindir ve başta potasyum olmak üzere pek çok mineral bakımından zengin bir içeriğe sahiptir. Kokusu ve lezzeti ön planda olduğu gibi aynı zamanda hastalık tedavilerinde de kullanılır.

Keçiboynuzu özü sağlıklı şeker olarak tüketilebilen bir besindir. Kalsiyum içeriğinin sütten daha fazla olduğu düşünülür ve kemik sağlığına iyi gelen bir besindir. Özellikle de çocuk gelişiminde büyük bir role sahiptir. Tatlı bir aromaya sahip olması da çocuklar tarafından kullanımını kolaylaştırır. Keçiboynuzu özünün en bilinen faydası solunum yolları hastalıklarına karşı iyi bir koruyucu olmasıdır. Akciğerleri rahatlatır, nefes darlığı, astım, alerjik rahatsızlıklar ve bronşit gibi hastalıkların tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilir.

Keçi boynuzu faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Keçiboynuzu özünün besleyici değeri oldukça yüksektir.

Lif bakımından zengin bir değere sahiptir.

Yüksek miktarda fosfor ve potasyum da barındırır.

İçeriğindeki lif sayesinde kilo vermeye yardımcı olur.

Aşırı yeme isteğini ve tatlı isteğini bastırır.

Kan şekerinin dengelenmesinde yardımcıdır.

Bağırsak problemleri ve ishale karşı savaşır.

Doğal bir antibiyotiktir, öksürüğe ve gribe iyi gelir.

Enerji deposudur, cinsel gücü artırır.

Balgam söktürücü özelliğe sahiptir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Diş eti ve diş rahatsızlıklarının tedavi sinde yardımcıdır.

Kansızlığa iyi gelir, anemi hastalarına tavsiye edilir.

İçeriğindeki çinko sayesinde saçları, tırnakları ve cilt yapısını güçlendirir.

Cinsel gücü artırmasının yanı sıra afrodizyak etkisine de sahiptir.

İçeriğindeki enzim yapısı, vücuttaki radyasyonun atılmasında yardımcı olur.

A, E, B ve K vitamini açısından zengindir.

Yağ oranı düşüktür, kafein ve kolesterol içermez.

Keçiboynuzu özü pek çok açıdan faydalı olsa ve rahatsızlıklara iyi geliyor olsa da hiçbir doğal ürün, doktor tavsiyesi ya da yönlendirmesi olmadan kullanılmamalıdır. Doğal içerikli ürünler genel olarak iyi olarak düşünülse de fazla ya da bilinçsiz tüketilmesi vücutta yan etkilere sebep olabilir.

Keçiboynuzu özü nasıl kullanılır?

Yüksek enerji kaynağı olarak bilinen keçiboynuzu özünün birçok faydası vardır. İçinde bulundurduğu lifler sayesinde yağ yakımını hızlandırıcı etkisi, şişkinliği azaltıcı etkisi gibi faydaları vardır. Keçiboynuzu tohumlarından elde edilen bir gıda katkısı olan keçiboynuzu özü pek çok tarifte rahatlıkla kullanılabilir. Direkt olarak tüketilebileceği gibi başka gıdalara karıştırılarak da tüketilebilir. “Keçiboynuzu özü nasıl tüketilir?” sorusuna şu şekilde cevap verebiliriz:

Yoğurt, dondurma ya da krem peynir gibi ürünlere karıştırılarak tüketilebilir.

Tatlılarda ya da hamur işlerinde doğal tatlandırıcı olarak kullanılabilir.

Çikolatanın sağlıklı bir alternatifi olarak tariflerde çikolata yerine kullanılabilir.

Suyla seyreltilerek kullanılabilir.

Tahinle karıştırılıp tüketilebilir.

Çocuklara çikolata yerine verilebilir.

Keçiboynuzu özüyle, rafine şeker ilavesiz çikolata tarifleri yapılabilir.

Keçiboynuzu özü günde kaç kaşık kullanılır?

Keçiboynuzu özü genellikle faydalı ve sağlıklı içerikli bir besin ya da takviyedir. Ancak her doğal üründe olduğu gibi keçiboynuzu özünün de belirli bir kullanım ölçüsü bulunur. Yetişkinler keçiboynuzu özünü sabahları aç karnına 2-3 yemek kaşığı ölçüsünde kullanabilir. Midesi hassas olan kişiler tok karna da kullanabilir. Yetişkinler için keçiboynuzu özünü günde 2-3 yemek kaşığı tüketmek yeterli olacaktır.

Keçiboynuzu özü bebeklerde ve çocuklarda da kullanılabilir. Çocuklarda aç karna ya da tok karna şekilde tüketilir. Çocuklar için günde 1-2 yemek kaşığı keçiboynuzu özü tüketmek yeterli olacaktır. Bebekler için keçiboynuzu özü tüketimi mutlaka tok karna olmalıdır ve kullanmadan önce doktora danışmak gerekir. Bebekler için günde 1 çay kaşığı keçiboynuzu özü kullanılabilir.