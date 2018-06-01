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Arif Sağ: Bu yaşta kavga mı edeyim?

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.06.2018 10:18 | Son Güncelleme

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM)’da Olağanüstü Genel Kurul dün tartışmalı başladı. Üyelikten ihraç edilen Arif Sağ, “Bizi içeri almıyorlar, ne yapayım? Bu yaşta kavga mı edeyim? Şu an ismim yazılı değil” dedi

Arif Sağ: Bu yaşta kavga mı edeyim?

Seçimlere bir gün kala Arif Sağ ve ekibinin üyelikten ihraç edilmesiyle gerginliğin tavan yaptığı Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM)’da Olağanüstü Genel Kurul tartışmalı başladı. Ekibiyle birlikte üyelikten ihraç edilen ve genel kurula alınmayınca bu duruma isyan eden Arif Sağ “Burada hala iki kişi yarışıyor Orhan Gencebay ile Arif Sağ’ın ekibi. Bizi içeri almıyorlar, ne yapayım? Bu yaşta kavga mı edeyim? Şu an ismim yazılı değil, oy da kullanamam. Biz şu an atılmış durumdayız” dedi.

'40 SENENİN PİSLİĞİ BİR AYDA MI TEMİZLENDİ?'
Gergin geçen havada gözler Orhan Gencebay’ı da aradı. Orhan Gencebay’ın tepki almamak ve tansiyonu yükseltmemek için genel kurula katılmadığı iddia edilirken, Sağ ve ekibini destekleyen üyeler ise divan kurulana üyelikten atılan isimlerin içeriye alınıp oy kullanmaları için önergelerini sundu. Oy kullanmak için genel kurala katılan Mustafa Keser “Birçok kurumlarda laçkalık olduğu gibi burada da önemli ölçüde laçkalık var. 40 senenin pisliği bir ayda mı temizlendi? Yeni bir yönetim uygun olur” dedi.

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Arif Sağ mesam

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