Arif Sağ öldü mü? Arif Sağ'ın sağlık durumu nasıl? Ünlü sanatçıdan üzen haber

Usta sanatçı Arif Sağ'ın uzun bir süredir kanser ile mücadele ettiği biliniyor. Geçtiğimiz yıllarda kanser tedavisi için Küba’ya giden isim, Türk halk müziğinin en önemli isimlerinden biri olarak biliniyor. İşte sağlık durumu...

ARİF SAĞ ÖLDÜ MÜ?

Sanatçı Arif Sağ bilindiği üzere hala kanser tedavisi görüyor. 77 yaşındaki sanatçı, eşi Yıldız Sağ’ı da kanser sebebiyle kaybetmişti. Kendisinin de halsizleştiği bir dönemde kontrol için gittiği doktorda akciğer kanseri teşhisi konulmuş ve hastalığın ilk evrelerinde olması sebebiyle erken müdahale yapılarak akciğer ameliyatı olmuştu.

Fakat sonrasında sanatçının beyninde de kanser tespit edilmiş ve bu kez de beyin ameliyatı olmuştu. Aynı zamanda 12 seans da kemoterapi tedavisi görmüştü. Sonrasında hastalığın tekrarlamaması için ise Küba’ya giderek kanser aşısı da olmuştu.

OĞLUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

Ünlü sanatçının sağlık durumunun kötüye gittiğine veya öldüğüne dair iddialar ise gerçeği yansıtmamakta. Usta sanatçının oğlu Tolga Sağ, konuyla ilgili Twitter’dan bir kullanıcının konuyla ilgili yaptığı paylaşıma “Yalan haber” sözleriyle yanıt verdi.

Aynı zamanda Garip Dede Dergahı Yönetim Kurulu Başkanı Celal Fırat da paylaştığı açıklama ile Arif Sağ’ın vefat ettiği haberlerini yalanladı.



