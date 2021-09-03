Arif Verimli'den "Mügeciğim sözünüzü bilerek kesmez" diyen takipçiye olay yanıt

Müge Anlı programının psikiyatristi olarak tanınan Arif Verimli’nin 27 Ocak tarihli bölümde yer almaması gündem olmuştu. Arif Verimli daha sonra yaptığı açıklamada programdan ayrıldığını söylemişti.

Arif Verimli, paylaşımında ayrılık sebebini kişisel hassasiyetlerine dayandırmıştı. Ancak program arkadaşı Prof. Dr. Şevki Sözen'le yaşadığı tartışma, sosyal medya kullanıcıları tarafından hatırlatılınca, Verimli gerçeği açıklamak zorunda kalmıştı. Verimli, takipçisinden gelen, "Hocam siz Şevki hoca yüzünde ayrıldınız değil mi? Kırgınlığınızın sebebi bu." yorumu üzerine, "Evet, teşekkür ederim." diye konuşmuştu.

Arif Verimli geçtiğimiz gün ise bir takipçisinin kendisine mesajına net bir yanıt verdi.

Takipçisi Verimli'ye "Rahmi bey olsun Şevki bey olsun isteyerek olmamıştır. Mügeciğimin asla sözünüzü keseceğini düşünmüyorum" dedi.

Arif Verimli ise bu yoruma "Gayet isteyerek oldu. Bir anda tepki vermedim bu bir birikimdi" yanıtını verdi.



