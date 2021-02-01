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Arıza dizisi son bölüme İhtiyar rolüyle Nursel Köse damga vurdu! Arıza'nın İhtiyar'ı izleyiciyi şaşırttı

01.02.2021 21:35 | Son Güncelleme:
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Show TV'de ekrana gelen Arıza dizisinin 20. son bölümü sürpriz final sahnesiyle çok konuşuldu. Ali Rıza, uzun zamandır büyük merak uyandıran İhtiyar ile karşılaştı. Beyazlar içinde dikkat çeken tarzıyla İhtiyar'ın görüldüğü anlar seyircileri de şaşkınlığa uğrattı. İhtiyar karakteriyle Arıza'nın kadrosuna dahil olan oyuncu Nursel Köse dikkatleri üzerine çekti.

Başrollerini Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaştığı Arıza dizisine dahil olan oyuncu Nursel Köse, 'İhtiyar' karakteriyle dikkatleri üzerine çekti.

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arıza'nın son bölümünde; İhtiyar'ın sağ kolu Safir'in verdiği görev üzerine Adem Zeyrek'in peşine düşen Ali Rıza onu yakaladı. Daha sonra ise ulaştığı bir diğer isim Balaban'ın peşine düştü ancak aldığı adrese gittiğinde hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Balaban'ı beklerken karşısında Safir'i bulan Ali Rıza büyük bir şaşkınlık yaşarken, asıl büyük sürpriz finalde ekranlara geldi. Burada Ali Rıza, İhtiyar'ı gördü.

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İhtiyar ve Ali Rıza'nın karşı karşıya olduğu anlar büyük heyecan uyandırırken, İhtiyar'ın Arıza'da dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden akıllarda soru işareti bıraktı. Bir diğer çarpıcı olay ise Muzaffer ve Rukiye Hanım'ın konuşmasında yaşandı. Muzaffer'in, oğlu için endişelerini dile getiren Rukiye Hanım'a Ali Rıza'nın sadece bir emanet olduğunu söylemesi dikkat çekti.

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İHTİYAR'IN SAĞ KOLU SAFİR, A.RIZA'YA ULAŞTI

Fuat'ı vurunca İhtiyar'ın adamları tarafından etkisiz hale getirilen Ali Rıza kaçırıldı. Burak ise babasının ölümüyle büyük bir yıkım yaşarken, Fuat'ın cenazesini gözyaşları içinde eve getirdi. Ali Rıza, gözünü hiç bilmediği bir yerde açtı ve burada İhtiyar'ın sağ kolu Safir ile tanıştı. Ali Rıza'ya ulaşan Safir, ona 48 saat içinde çözmesi gereken zorlu bir görev verdi. Sevdikleriyle tehdit edilen Ali Rıza, Fuat'ın ölmeden önce kendisine söylediği Bursalı iş adamı Adem Zeyrek ismini Safir'e verdi. Safir, bu ismi yakalayıp kaçırması için Ali Rıza'yı görevlendirdi. Aynı ismi Fuat'tan duyan Burak'ın da hedefinde Adem Zeyrek vardı.

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ALİ RIZA, ADEM ZEYREK'İN PEŞİNE DÜŞTÜ

Adem Zeyrek'in peşinde düşen Ali Rıza, onu yakalamak için harekete geçti. Adamı yakalamak için mekanına giren Ali Rıza, aynı ismin peşinde düşen Burak'ın gelmesiyle şoke oldu. Adem kaçmadan Ali Rıza onu yakalamayı başardı. Adem'i galerisine getiren Ali Rıza, aklına takılan konuları öğrenmek için sorular sordu. Fuat'tan aldığı videoda babası Mehmet Emin'in ismini duyan Ali Rıza, Adem'den Mehmet Emin'in de işlerin içinde olduğunu ve bir infazcı olduğunu öğrenince şoke oldu.

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BURAK'A BÜYÜK ŞOK

Fuat Ersoylu'nun ölümünden sonra Burak, içlerindeki hainin kim olduğunu düşünüyordu. Derya ve Burak'ın evliliklerini konuşmak için kurulan masada ise Melek'in sözleri Ersoylular için büyük bir yangının fitilini ateşledi. Burak'ın kızı Derya'yla evlenmesini istemeyen Melek, Murat'ın ailesini sattığı söyledi. Burak'ın duyduklarından sonra ne yapacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

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