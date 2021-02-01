Arıza dizisi son bölüme İhtiyar rolüyle Nursel Köse damga vurdu! Arıza'nın İhtiyar'ı izleyiciyi şaşırttı

Başrollerini Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaştığı Arıza dizisine dahil olan oyuncu Nursel Köse, 'İhtiyar' karakteriyle dikkatleri üzerine çekti.

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arıza'nın son bölümünde; İhtiyar'ın sağ kolu Safir'in verdiği görev üzerine Adem Zeyrek'in peşine düşen Ali Rıza onu yakaladı. Daha sonra ise ulaştığı bir diğer isim Balaban'ın peşine düştü ancak aldığı adrese gittiğinde hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Balaban'ı beklerken karşısında Safir'i bulan Ali Rıza büyük bir şaşkınlık yaşarken, asıl büyük sürpriz finalde ekranlara geldi. Burada Ali Rıza, İhtiyar'ı gördü.

İhtiyar ve Ali Rıza'nın karşı karşıya olduğu anlar büyük heyecan uyandırırken, İhtiyar'ın Arıza'da dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden akıllarda soru işareti bıraktı. Bir diğer çarpıcı olay ise Muzaffer ve Rukiye Hanım'ın konuşmasında yaşandı. Muzaffer'in, oğlu için endişelerini dile getiren Rukiye Hanım'a Ali Rıza'nın sadece bir emanet olduğunu söylemesi dikkat çekti.

İHTİYAR'IN SAĞ KOLU SAFİR, A.RIZA'YA ULAŞTI

Fuat'ı vurunca İhtiyar'ın adamları tarafından etkisiz hale getirilen Ali Rıza kaçırıldı. Burak ise babasının ölümüyle büyük bir yıkım yaşarken, Fuat'ın cenazesini gözyaşları içinde eve getirdi. Ali Rıza, gözünü hiç bilmediği bir yerde açtı ve burada İhtiyar'ın sağ kolu Safir ile tanıştı. Ali Rıza'ya ulaşan Safir, ona 48 saat içinde çözmesi gereken zorlu bir görev verdi. Sevdikleriyle tehdit edilen Ali Rıza, Fuat'ın ölmeden önce kendisine söylediği Bursalı iş adamı Adem Zeyrek ismini Safir'e verdi. Safir, bu ismi yakalayıp kaçırması için Ali Rıza'yı görevlendirdi. Aynı ismi Fuat'tan duyan Burak'ın da hedefinde Adem Zeyrek vardı.