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Arıza dizisindeki sahne, Vanlıların tepkisini çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 22:41 | Son Güncelleme

Show TV’de yayınlanan ‘Arıza’ dizisinde geçen bir diyalogda, Van ilinden ‘dağ başı’ olarak bahsedilmesi sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Arıza dizisindeki sahne, Vanlıların tepkisini çekti

Show TV'de geçtiğimiz pazar akşamı 1. bölümüyle ekrana gelen Arıza dizisinde geçen bir diyalogda, Van ilinden ‘dağ başı’ olarak bahsedilmesi sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.

Show TV'de yayınlanan Arıza adlı dizinin bir sahnesinde, Van'da doktor olarak çalışan Halide karakterine yönelik Yeşim Salkım'ın canlandırdığı Melek Tekinoğlu karakteri "İstanbul'da görev yapacağı hastane yok mu? Ne anlıyorsun o dağ başında nasır tedavi etmekten anlamış değilim" dedi. Dizideki bu sözler üzerine Vanlılar, Show TV'ye tepki gösterdi.

Sosyal medyada #ÖzürDileShowTV etiketiyle tepki kampanyası başlatan Vanlılar, genellikle Van Gölü ve civarından fotoğraflar paylaşarak kentin dağ başında olmadığını dile getirdi.

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Show TV ya da Arıza dizisinden ise tepkilere henüz yanıt gelmedi.

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Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur'un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı, Arıza'nın kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Akdeniz, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

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